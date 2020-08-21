Чарли Кауфман напишет сценарий «Полиции памяти». Режиссер «Рассказа служанки» поставит картину

Рид Морано («Рассказ служанки») займет режиссерское кресло фильма «Полиция памяти» (The Memory Police) — экранизации одноименного романа Йоко Огавы. Чарли Кауфман («Вечное сияние чистого разума») напишет сценарий адаптации. Проект разрабатывает студия Amazon.

На безымянном острове у безымянного побережья начали исчезать вещи — сначала мелочи вроде ленточек и роз, а потом и фотографии. Лишь немногие способны вспомнить все, чего больше не существует, но Полиция памяти полна решимости сделать так, чтобы то, что было стерто, навсегда осталось забытым. Когда юная писательница понимает, что ее редактор — один из тех, кто еще может вспомнить, она прячет его у себя под половицами. По мере того как мир сжимается вокруг них, они продолжают сражаться за правду.

Сюрреалистическая история Огавы, номинированная на Национальную книжную премию, вышла в 1994 году. Через 25 лет ее перевели на английский.

Сейчас Морано работает над экранизацией фантастического романа Наоми Олдермен «Власть». 4 сентября на Netflix вышел фильм Кауфмана «Думаю, как все закончить», подробнее о котором КиноПоиск рассказывал в отдельном материале и в подкасте «Крупным планом».

Источник: Deadline

Фото: Getty Images