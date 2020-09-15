Тизер и отрывки сериала «Стража»: Новый взгляд на творчество Терри Пратчетта

«Стража» — сериал BBC Studios, вольная адаптация цикла романов Терри Пратчетта «Плоский мир». Создатели проекта не стали в точности воссоздавать на экране оригинал и вместо этого решили передать дух и атмосферу первоисточника. Поэтому герои носят более современную одежду, а место действия напоминает кислотные, залитые неоном улицы из фильмов Джоэла Шумахера.

События сериала происходят в городе Анк-Морпорк, где преступления разрешены законом. Здесь обитают люди и расы со всего Плоского мира, бок о бок живут тролли, гномы, големы, вампиры, оборотни, зомби. Все они не просто сосуществуют, но и борются за свои права и равенство. Именно в этом гигантском кипящем котле нечистот должны нести службу стражники, с которыми никто не считается, и которые давно оставили попытки поддерживать закон. Но появление решительного новичка и ошибка прошлого заставят стражу и ее капитана вспомнить о долге.

Также на New York Comic Con показали несколько отрывков:

«Стража» выйдет на КиноПоиск HD в январе 2021 года.