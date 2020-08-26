Муха села на голову вице-президента США Майка Пенса. В сети начали шутить про Человека-муравья

7 октября в США прошли дебаты между действующим вице-президентом Майком Пенсом и кандидатом на его должность Камалой Харрис. Участники обсуждали важные вопросы, но по итогам звездой выступления стала муха, которая больше двух минут просидела на голове Пенса. Насекомое моментально стало популярным в Twitter, а фанаты Marvel даже выдвинули предположение, что это дело рук Человека-муравья.

«Это была муха или Человек-муравей? Кто-нибудь видел Пола Радда?»

«Завтра утром Человек-муравей расстроится, что кто-то другой получил признание за его появление во время дебатов».

«Вопрос: это Человек-муравей атакует голову Майка Пенса? Крис Эванс или Марк Руффало, можете подтвердить, так как я не могу связаться с Полом Раддом?»

«Супергеройское приземление Человека-муравья на голову Пенса».

«Может, это секретная миссия Человека-муравья?»

«Посмотрите на муху — она будто телепортировалась. Или, может быть, это Человек-муравей пришел, чтобы помочь нам выбраться из этой неразберихи?»

«Человек-муравей и Комнатная Муха: Проблемы в DC».

Сейчас в работе находится третий «Человек-муравей». Подробностей сюжета нет. Продолжение снимет режиссер первых двух частей Пейтон Рид. Пол Радд и Эванджелин Лилли вновь сыграют главных героев, а Джонатан Мэйджерс присоединился к проекту в роли главного злодея.