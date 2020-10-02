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Режиссер «Не время умирать» Кэри Фукунага поставит первые эпизоды сериала «Властелины воздуха»

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Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Не время умирать») займет режиссерское кресло первых трех эпизодов военного мини-сериала Apple «Властелины воздуха». Десятисерийный проект продолжит военную серию канала HBO, в которой ранее вышли мини-сериалы «Братья по оружию» и «Тихий океан».

Сериал основан на книге Дональда Л. Миллера и рассказывает о молодых американских летчиках, служивших на борту бомбардировщика во время Второй мировой войны. Каждый вылет мог оказаться последним, но они снова и снова взмывали в небо, чтобы обрушить бомбы на вражеские войска и постройки. Автор в мельчайших деталях запечатлел во «Властелинах воздуха» все тяготы и невзгоды воздушного боя — от тихих моментов, наполненных напряженным ожиданием, до резких вспышек из огня, криков и рева вражеских истребителей.

Стивен Спилберг, Том Хэнкс и Гари Гоэцман, приложившие руку к созданию двух предыдущих частей трилогии, выступят исполнительными продюсерами «Властелинов воздуха». Мини-сериал изначально разрабатывался для HBO, но, когда канал отказался, его перехватила компания Apple, которая теперь выпустит проект на стриминг-платформе Apple TV+. Бюджет сериала оценивается в 200 млн долларов.

Кроме «Властелинов воздуха», Apple хочет заключить с Фукунагой контракт на разработку нескольких многосерийных проектов.

«Братья по оружию» и «Тихий океан» доступны в «Амедиатеке» и на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с «Амедиатекой».

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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