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Мультфильм Pixar «Душа» выйдет на Disney+ 25 декабря

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Студия Disney приняла решение выпустить мультфильм Pixar «Душа» сразу на стрим-сервисе Disney+, минуя американские кинотеатры. Анимационный проект станет доступен подписчикам стрим-сервиса 25 декабря 2020-го. В отличие от «Мулан», просмотр которой изначально стоил 29,99 доллара, «Душа» будет сразу доступна всем пользователям стриминга.

В России и других странах, где Disney+ по-прежнему недоступен, «Душа» выйдет в кинотеатрах. Премьера мультфильма была запланирована на 20 ноября, но теперь ожидается, что релиз также состоится 25 декабря.

Главный герой мультфильма «Душа» — школьный учитель музыки Джо Гарднер, большой любитель джаза, который после 20 лет сомнений в себе и терзаний наконец-то приходит на прослушивание в клуб, поражает всех своей игрой и получает работу. Но по пути домой Джо падает в канализационный люк и переносится в мир душ. Там он знакомится с молодой душой по имени 22. Ее мало волнуют люди и их желания, так что Джо берется переубедить 22 и помочь ей найти свое место в порядке вещей.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline

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