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«Блокадный дневник» Андрея Зайцева получил главный приз ММКФ

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8 октября завершился 42-й Московский международный кинофестиваль. Главный приз «Золотой Георгий» достался черно-белой драме Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Действие картины происходит в блокадном Ленинграде. Главная героиня Ольга только что похоронила мужа и теперь идет через весь город к своему отцу, чтобы попрощаться, — она думает, что скоро умрет от голода. 

Две награды, за режиссуру и лучшую женскую роль, получила британская лента «Гильда». Лучшим актером признали Гура Бентвича («Как сыр в масле»), а приз жюри присудили турецкой драме «В тени».

Полный список победителей:

Главный приз

«Блокадный дневник», режиссер Андрей Зайцев

Специальный приз жюри

«В тени», режиссер Эрдем Тепегёз

Приз за лучшую режиссерскую работу

Риши Пэлэм«Гильда»

Приз за лучшее исполнение женской роли

Меган Первис«Гильда» 

Приз за лучшее исполнение мужской роли

Гур Бентвич«Как сыр в масле» 

Приз за лучший короктометражный фильм

«Боюсь забыть твоё лицо», режиссер Самех Алаа

Приз за лучший фильм документального конкурса

«Ноктюрн», режиссер Гванчо Чон

Приз за многолетнее служение искусству кино

Светлана Дружинина

Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского»

Светала Крючкова

В этом году жюри основного конкурса возглавлял Тимур Бекмамбетов. Всего в нем было показано 13 картин.

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