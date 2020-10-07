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Бенедикт Камбербэтч сыграет Доктора Стрэнджа в «Человеке-пауке 3» с Томом Холландом

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Бенедикт Камбербэтч сыграет Доктора Стрэнджа в третьей части «Человека-паука» с Томом Холландом. По данным THR, его персонаж будет наставником Питера Паркера. В предыдущих фильмах похожая роль была у двух героев — Тони Старка и Ника Фьюри.

Детали сюжета и название третьего фильма неизвестны. Ранее СМИ сообщили, что в нем появится злодей Электро, который был противником Человека-паука в другой киновселенной, с Эндрю Гарфилдом. Вероятно, его появление будет связано со Стрэнджем, новый фильм о котором выйдет в 2022 году и будет посвящен концепции параллельных миров.

Триквел «Человека-паука» поставит Джон Уоттс, режиссер первых двух частей, а основной актерский состав в лице Холланда, Марисы Томей, Зендеи, Джейкоба Баталона и Тони Револори вернется к свои ролям.

Съемки картины стартуют в Атланте в октябре. Премьера намечена на 17 декабря 2021 года. 

Источник: THR

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