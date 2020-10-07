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Тизер фильма «Манк»: Классический Голливуд глазами Дэвида Финчера

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«Манк» — черно-белый байопик о Германе Я. Манкевиче, одном из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда. Он приложил руку к нескольким фильмам братьев Маркс и написал множество сценариев, но его самая известная работа — «Гражданин Кейн», написанный в соавторстве с Орсоном Уэллсом. Согласно истории создания фильма, между режиссером и сценаристом назрел конфликт по поводу того, кому именно должно быть приписано авторство фильма.

«Манк» станет первым фильмом Дэвида Финчера со времен «Исчезнувшей», вышедшей в 2014 году.

Роль Манкевича исполнил Гари Олдман. Аманда Сайфред сыграла актрису Мэрион Дэвис, Лили Коллинз — секретаршу Манкевича Риту Александр, Таппенс Мидлтон — его жену Сару, а Том Бёрк перевоплотился в Уэллса.

Картина выйдет на Netflix 4 декабря. Ее хронометраж составит 2 часа 11 минут.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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