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В Диснейуорлде танцуют герои «Звездных войн». Палпатин отжигает в видео под «Back in Black» AC/DC

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Во флоридском парке Диснейуорлд регулярно проходят выступления, в которых персонажи «Звездных войн» развлекают посетителей танцевальными зарисовками. С помощью танца актеры изображают сцены из фильмов, но порой сложно понять, какие именно. Например, в какой-то момент отношения на сцене выясняют Дарт Вейдер и Падме, а в другой — Боба Фетт и Лея обнимаются в чувственном танце.

Видео с выступлений в Twitter поделилась пользователь @SITHLEIAS.

«Тред с моментами с танцевальных вечеринок „Звездных войн“, прошедших в выходные в Диснейуорлде, потому что я не могу поверить, что это было НА САМОМ ДЕЛЕ, ЧТО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЛУЧИЛОСЬ».

«ОК, ВОТ КАК? КАК „ДИСНЕЙ“ ПОЗВОЛИЛА ЭТОМУ ПРОИЗОЙТИ? Я НЕ МОГУ ДЫШАТЬ».

«Что вы увидите перед смертью».

«ПОМОГИТЕ, ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ? Я НИКОГДА НЕ БУДУ ПРЕЖНЕЙ».

«Хорошо, я не злюсь, они довольно милые».

«ТУТ ПАРЕНЬ КРИЧИТ „НЕЕЕЕТ“ НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ. ПОЧЕМУ ОНИ РЕШИЛИ, ЧТО ЭТО НОРМАЛЬНО?»

«Просто спор еще одной супружеской пары».

«Эту сцену я реально не понимаю. Типа нужно, чтобы два человека танцевали вместе, хм… Как насчет Бобы Фетта и Леи?»

«ЭТО СТРАННО, НО ХОТЬ ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ».

«СТАЛО ХУЖЕ, СТАЛО ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ПЛОХО».

«Знаете, мне даже немного нравится номер милой маленькой Асоки».

«ОНИ ЧТО, ВСТРЕЧАЮТСЯ? НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ».

«Ок, почему мне это действительно понравилось?»

«ОНИ ПОБЕДИЛИ. МЕНЯ НАШЛИ МЕРТВОЙ».

«Заканчиваю на этом моменте, потому что он достаточно странный».

«Новую надежду» и другие фильмы франшизы «Звездные войны» вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

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