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«Бегущий по лезвию» Ридли Скотта возглавил российский прокат

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8 октября «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта стартовал в российских кинотеатрах и в первый же день занял верхнюю строчку по сборам. Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), только на ночных сеансах фантастика 1982 года собрала 921 тыс. рублей, обогнав фильмы «Стрельцов» (837 тыс. рублей) и «Гудбай, Америка» (587 тыс. рублей).

По мнению экспертов, успех «Бегущего по лезвию» в первую очередь связан с отсутствием в прокате крупных проектов. Из-за неопределенности, возникшей в свете пандемии коронавируса, многие студии и прокатчики переносят важные релизы на более поздний срок, в результате чего зрители идут смотреть знакомую классику. Из-за этого также в целом упало количество посетителей кинотеатров.

Ставший классикой «Бегущий по лезвию» по роману Филипа Дика вышел в 1982 году. Работа над ним была сопряжена с массой трудностей, однако результат и по сей день может составить конкуренцию многим современным фантастическим фильмам, а споры о том, был герой Харрисона Форда репликантом или нет, не утихали до релиза специального издания фильма на DVD и blu-ray.

Источник: ЕАИС

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