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Маколей Калкин показал свою защиту от коронавируса — маску с изображением себя из «Один дома»

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Звезда «Один дома» Маколей Калкин решил напомнить о важности личной защиты в условиях пандемии коронавируса. Актер опубликовал в Twitter фотографию в маске, на которой изображен кадр из «Один дома» с нижней половиной лица кричащего Кевина. Результат выглядит жутковато.

«Берегу себя от коронавируса — ношу кожу, содранную с себя молодого. Дети, не забывайте носить маски».

Маску с «Один дома» (немного другую версию) можно приобрести в интернет-магазине RedBubble по 13,38 доллара за штуку.

В 2021 году зрители смогут увидеть Калкина в десятом сезоне сериала-антологии «Американская история ужасов».

Фото: Getty Images

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