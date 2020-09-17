Звезда «Один дома» Маколей Калкин решил напомнить о важности личной защиты в условиях пандемии коронавируса. Актер опубликовал в Twitter фотографию в маске, на которой изображен кадр из «Один дома» с нижней половиной лица кричащего Кевина. Результат выглядит жутковато.

«Берегу себя от коронавируса — ношу кожу, содранную с себя молодого. Дети, не забывайте носить маски».

Маску с «Один дома» (немного другую версию) можно приобрести в интернет-магазине RedBubble по 13,38 доллара за штуку.

В 2021 году зрители смогут увидеть Калкина в десятом сезоне сериала-антологии «Американская история ужасов».

Фото: Getty Images