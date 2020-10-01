Трейлер черной комедии «Охота на Санту»: Мэл Гибсон в роли сурового старика Клауса

«Охота на Санту» — суровое переосмысление истории Санта Клауса. Здесь он не милый, дружелюбный старик, а циничный, уставший от всего бородатый мужик. Он использует оружие, ремонтирует сани словно видавшую виды машину, а его олени способны что-нибудь откусить у человека.

Чтобы спасти свой приходящий в упадок бизнес, Санта Клаус (Мел Гибсон) вынужден сотрудничать с американскими военными. Что еще хуже, он оказывается втянут в смертельную битву против высококвалифицированного киллера (Уолтон Гоггинс), которого нанял не по годам развитый 12-летний подросток после того, как получил на Рождество кусок угля.

Российская премьера «Охоты на Санту» назначена на 7 января 2022-го.