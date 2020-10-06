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«Манк» Дэвида Финчера выйдет на Netflix в декабре

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Биографический фильм Дэвида Финчера «Манк» появится на Netflix 4 декабря. Как сообщает Collider, хронометраж картины составит 2 часа 11 минут. 

«Манк» — черно-белый байопик о Германе Я. Манкевиче, одном из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда. Он приложил руку к нескольким фильмам братьев Маркс и написал множество сценариев, но его самая известная работа — «Гражданин Кейн», написанный в соавторстве с Орсоном Уэллсом. Согласно истории создания фильма, между режиссером и сценаристом назрел конфликт по поводу того, кому именно должно быть приписано авторство фильма.

Роль Манкевича исполнил Гари Олдман. Аманда Сайфред сыграла актрису Мэрион Дэвис, Лили Коллинз — секретаршу Манкевича Риту Александр, Таппенс Мидлтон — его жену Сару, а Том Бёрк перевоплотился в Уэллса.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Collider 

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