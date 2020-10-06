Кадры из второго сезона «Ведьмака»: Йеннифэр в заключении

Вслед за изображениями Геральта и Цири стрим-сервис Netflix опубликовал кадры из второго сезона «Ведьмака» с Йеннифэр в исполнении Ани Чалотры. Сложно сказать, с какой сценой связаны кадры, но предполагается, что чародейка изображена на них после битвы при Содденском холме, которая произошла в финале первого сезона: на лице Йеннифэр раны, и она, судя по всему, в кандалах. Вероятно, ее захватили нильфгаардцы.

«Она использовала всю свою мощь, и поле битвы горело. Потом она исчезла из виду, но Йен еще вернется», — гласит текст под постом в Twitter сериала.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И, когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Дата выхода второго сезона «Ведьмака» пока не сообщается.