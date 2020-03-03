Telecom Daily: Количество подписчиков российских онлайн-кинотеатров выросло в два раза

Согласно результатам опроса компании Telecom Daily, за последние шесть месяцев в России в два раза увеличилась доля пользователей платных видеосервисов. Если в феврале платную подписку имело только 19% опрошенных, то в сентябре эта цифра выросла до 39%.

По данным Telecom Daily, в сентябре на одного пользователя в среднем приходится три подписки на онлайн-кинотеатры и видеосервисы, а общие траты в месяц составляют около 285 рублей.

46% респондентов рассказали, что проводят за просмотром фильмов и сериалов по несколько часов в неделю. 19% тратят по несколько часов в день, а 32% — несколько часов в месяц. При этом половина опрошенных призналась, что готова посмотреть новый фильм или сериал на пиратских ресурсах.

По количеству подписчиков, согласно опросу, лидирует видеосервис PREMIER, за который платят 42% опрошенных. Онлайн-кинотеатр ivi назвали 23%. У megogo — 16%, у more.tv — 9%, а наименьшая доля платных пользователей, согласно Telecom Daily, у Tvzavr — 7%.

Онлайн-кинотеатры информацию о подписчиках не раскрывают, но отдельные компании подтверждают, что число пользователей выросло. При этом гендиректор more.tv Денис Горшков считает данные Telecom Daily некорректными. По его словам, с марта количество подписчиков видеосервиса выросло в шесть раз.

Источник: «Коммерсантъ»