Находка дня: Художник с помощью искусственного интеллекта сделал реалистичные версии героев Disney

Иллюстратор Toyboyfan создал проект «В реальной жизни» (In real life), в котором при помощи искусственного интеллекта и Photoshop делает гиперреалистичные портреты персонажей Disney. Как объяснил художник, через ИИ он совмещает кадр из мультфильма с несколькими фотографиями настоящих людей, пока не получается достаточно реалистичный вариант. Финальную версию он обрабатывает в Photoshop, где вручную правит отдельные черты лица или цвет глаз.

С другими работами Toyboyfan можно ознакомиться в Instagram.