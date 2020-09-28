В Египте вскрыли древний саркофаг. В Twitter сразу вспомнили о фильме «Мумия» и Брендане Фрейзере

В начале октября, спустя более 2500 лет с момента захоронения, археологи нашли в Египте 59 практически нетронутых саркофагов. 5 октября один из них вскрыли. В Twitter новость о вскрытии встретили с опаской. Археологам напомнили, что на дворе 2020 год и не стоит лишний раз рисковать. Многие вспомнили приключенческую картину 1999 года «Мумия», из-за чего в тренды соцсети быстро вышел Брендан Фрейзер, исполнитель главной роли.
«Гробница мумии, которая была запечатана на протяжении 2500 лет, впервые открыта».
«Я достаточно суеверна, чтобы сказать, что это на 100% плохая идея. Вы просто не могли устоять перед желанием потенциально сделать все еще хуже в этом году. Что с вами не так? Брендан Фрейзер вас ничему не научил?»
«Брендан Фрейзер не для того сражался с Имхотепом и Королем Скорпионов, чтобы вы все это повторили».
«Мне нравится, что даже 20 лет спустя, когда обнаруживаются десятки мумий, в тренде появляется Брендан Фрейзер».
«Анубис вас побери, пожалуйста, скажите мне, что Брендан Фрейзер к этому готов».
«Брендан Фрейзер, надеюсь, ты хорошо отдохнул. Ты собираешься просто появиться, когда все будет совсем плохо или у тебя есть какой-то сигнал?!»
«Как будто 2020 год был недостаточно веселым, теперь у нас есть мумии. Слышите? Мумии. Брендан Фрейзер теперь самый могущественный герой Земли».
«Где-то по этому поводу кричит Брендан Фрейзер».
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