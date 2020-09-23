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«Союзмультфильм» начал работу над игровым фильмом о Чебурашке

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Студия «Союзмультфильм» совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White выпустит полнометражный игровой фильм о Чебурашке, сообщает «Коммерсантъ». Главного героя создадут с помощью компьютерной графики, а примерный бюджет проекта оценивается в 600 млн рублей. Сценарий ленты напишут авторы фэнтези «Последний богатырь».

Подробности сюжета готовящегося проекта отсутствуют. Сообщается лишь, что в фильме будет много компьютерной графики. Для «Союзмультфильма» это первый полнометражный проект о Чебурашке.

Придуманный в 1966 году писателем Эдуардом Успенским персонаж Чебурашка стал одним из главных героев серии детских книг о Крокодиле Гене и его друзьях. В 1969 году их приключения перенесли на экраны в мультфильме «Крокодил Гена» студии «Союзмультфильм», а в последующие годы было выпущено несколько продолжений.

Спустя несколько десятилетий Чебурашка стал чрезвычайно популярен в Японии. В мае 2010 года свет увидел мультсериал «Крокодил Гена», тщательно повторяющий оригинал 1969 года.

Старт съемок картины запланирован на 2021 год, а релиз состоится в 2022-м.

Источник: «Коммерсантъ»

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