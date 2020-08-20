КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

В Техасе на Netflix подали в суд из-за «Милашек». Стрим-сервис не намерен отказываться от фильма

Обсудить0

Коллегия присяжных штата Техас предъявила обвинения стрим-сервису Netflix в связи с выходом французской картины «Милашки». По мнению истца, стриминг продвигает фильм, содержащий непристойные изображения несовершеннолетних детей.

Согласно обвинительному заключению от 23 сентября, полученному в округе Тайлер, штат Техас, Netflix во главе с Ридом Хастингсом и Тедом Сарандосом «сознательно продвигает визуальные материалы, изображающие непристойное обнажение гениталий или лобковой области одетого или частично одетого ребенка младше 18 лет на момент создания визуального материала, который призывает к сексу и не имеет серьезной литературной, художественной, политической или научной ценности».

Несмотря на серьезные обвинения, Netflix по-прежнему поддерживает картину Маймуны Дукур. «„Милашки“ — это социальный комментарий против сексуализации маленьких детей. Это обвинение безосновательно, и мы поддерживаем фильм», — говорится в официальном заявлении представителя стрим-сервиса.

Главная героиня «Милашек» — 11-летняя Ами из Сенегала — переезжает в Париж вместе с матерью и братьями. Она живет в мусульманской семье, не пользуется мобильным телефоном и не имеет друзей в школе. Когда родители рассказывают, что у ее отца есть вторая семья, которая скоро переедет к ним, Ами начинает сомневаться в ценностях ее близких. Она решает присоединиться к местной танцевальной тверк-группе и вместе с другими девушками начинает готовиться к соревнованиям.

Проект, который до этого показали на фестивале «Сандэнс» и Берлинале, оказался в центре скандала в середине августа, когда Netflix опубликовал новый постер. В сети плакат раскритиковали за чрезмерную сексуализацию молодых исполнительниц главных ролей, обвиняя стрим-сервис и Дукур в пропаганде педофилии. Постановщица впоследствии призналась, что после публикации постера ей начали поступать угрозы.

Подробнее о скандале с «Милашками» КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: Deadline

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

В США скандал вокруг фильма «Милашки». Политики и блогеры обвиняют Netflix в сексуализации детей

В США скандал вокруг фильма «Милашки». Политики и блогеры обвиняют Netflix в сексуализации детей

15 сентября25
Постановщица «Милашек» получала угрозы из-за постера фильма от Netflix

Постановщица «Милашек» получала угрозы из-за постера фильма от Netflix

4 сентября11
Французы раскритиковали сериал Netflix «Эмили в Париже» за стереотипы и клише

Французы раскритиковали сериал Netflix «Эмили в Париже» за стереотипы и клише

5 октября13
Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки»

Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки»

20 августа37

Главное сегодня

Скучаете по мультяшному «Бэтмену»? Вспоминаем его и еще 6 отличных мультсериалов DC

Вчера7
Скучаете по мультяшному «Бэтмену»? Вспоминаем его и еще 6 отличных мультсериалов DC
«#трудовыебудни»: Чисто британская производственная драма о порнобизнесе
КиноПоиск HD

«#трудовыебудни»: Чисто британская производственная драма о порнобизнесе

Вчера9
Бокс-офис России: «Стрельцов» снова первый
Сборы

Бокс-офис России: «Стрельцов» снова первый

Вчера3
В Египте вскрыли древний саркофаг. В Twitter сразу вспомнили о фильме «Мумия» и Брендане Фрейзере

В Египте вскрыли древний саркофаг. В Twitter сразу вспомнили о фильме «Мумия» и Брендане Фрейзере

55 минут назад3
«Союзмультфильм» начал работу над игровым фильмом о Чебурашке

«Союзмультфильм» начал работу над игровым фильмом о Чебурашке

час назад2
В Техасе на Netflix подали в суд из-за «Милашек». Стрим-сервис не намерен отказываться от фильма

В Техасе на Netflix подали в суд из-за «Милашек». Стрим-сервис не намерен отказываться от фильма

2 часа назад1
«Мир Юрского периода 3» отложили на лето 2022 года

«Мир Юрского периода 3» отложили на лето 2022 года

Сегодня, 09:090
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт