В Техасе на Netflix подали в суд из-за «Милашек». Стрим-сервис не намерен отказываться от фильма

Коллегия присяжных штата Техас предъявила обвинения стрим-сервису Netflix в связи с выходом французской картины «Милашки». По мнению истца, стриминг продвигает фильм, содержащий непристойные изображения несовершеннолетних детей.

Согласно обвинительному заключению от 23 сентября, полученному в округе Тайлер, штат Техас, Netflix во главе с Ридом Хастингсом и Тедом Сарандосом «сознательно продвигает визуальные материалы, изображающие непристойное обнажение гениталий или лобковой области одетого или частично одетого ребенка младше 18 лет на момент создания визуального материала, который призывает к сексу и не имеет серьезной литературной, художественной, политической или научной ценности».

Несмотря на серьезные обвинения, Netflix по-прежнему поддерживает картину Маймуны Дукур. «„Милашки“ — это социальный комментарий против сексуализации маленьких детей. Это обвинение безосновательно, и мы поддерживаем фильм», — говорится в официальном заявлении представителя стрим-сервиса.

Главная героиня «Милашек» — 11-летняя Ами из Сенегала — переезжает в Париж вместе с матерью и братьями. Она живет в мусульманской семье, не пользуется мобильным телефоном и не имеет друзей в школе. Когда родители рассказывают, что у ее отца есть вторая семья, которая скоро переедет к ним, Ами начинает сомневаться в ценностях ее близких. Она решает присоединиться к местной танцевальной тверк-группе и вместе с другими девушками начинает готовиться к соревнованиям.

Проект, который до этого показали на фестивале «Сандэнс» и Берлинале, оказался в центре скандала в середине августа, когда Netflix опубликовал новый постер. В сети плакат раскритиковали за чрезмерную сексуализацию молодых исполнительниц главных ролей, обвиняя стрим-сервис и Дукур в пропаганде педофилии. Постановщица впоследствии призналась, что после публикации постера ей начали поступать угрозы.

Подробнее о скандале с «Милашками» КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: Deadline