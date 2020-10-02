«Мир Юрского периода 3» отложили на лето 2022 года

Режиссер «Мира Юрского периода 3» Колин Треворроу объявил в Twitter о переносе картины. Третья часть франшизы ожидалась в кинотеатрах 10 июня 2021-го, но теперь увидит свет 10 июня 2022-го. Новая дата релиза появилась на первом тизер-постере продолжения.

«Последние три месяца я работал с выдающимся актерским составом и съемочной группой над фильмом, которым нам не терпится поделиться с миром. Даже если нам придется подождать еще немного, это того стоит. А пока будьте здоровы и заботьтесь друг о друге».

Съемки третьего «Мира Юрского периода» стартовали в конце февраля 2020-го, но уже в марте производство было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Из запланированных двадцати недель кинематографисты успели отработать лишь четыре. Летом съемки возобновили с соблюдением всех возможных мер предосторожности.

Сюжет фильма не раскрывается. Предполагается, что людям придется разбираться с последствиями второй части, где динозавры, вывезенные с умирающего острова в Штаты, сбежали на свободу и поселились в лесах и горах неподалеку от людей. Колин Треворроу, снявший первый «Мир Юрского периода», занимает режиссерское кресло проекта. В третьем фильме на экран точно вернутся актеры оригинального «Парка Юрского периода» — Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.

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Источник: Variety