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Звезда «Молокососов» Кая Скоделарио сыграет в перезапуске «Обители зла»

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Режиссер Йоханнес Робертс объявил актерский состав перезапуска франшизы «Обитель зла». В картине сыграют:

Кая Скоделарио // Фото: Getty Images 
Ханна Джон-Кэймен
Робби Амелл // Фото: Getty Images
Том Хоппер // Фото: Getty Images
Эван Джогиа // Фото: Getty Images
Нил МакДонаф // Фото: Getty Images

Фильм Робертса будет основан на первых двух играх серии «Resident Evil». Ранее ее экранизировал Пол У. С. Андерсон. Он снял шесть картин, которые в сумме заработали 1,2 млрд долларов в мировом прокате. 

Первые части «Resident Evil» рассказывают о вспышке зомби-вируса в американском городе Раккун-Сити, который произошел по вине фармацевтической корпорации Umbrella. С помощью вируса компания пыталась создать суперсолдат — Тиранов.

Ранее Netflix объявил, что снимет по франшизе сериал. Его сюжет развернется в двух временных линиях: в первой подростки переезжают в загадочный город и начинают подозревать, что их отец что-то скрывает, а во второй зрители увидят будущее, где после зомби-апокалипсиса на Земле осталось 15 миллионов человек. 

Источник: Deadline 

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