Звезда «Молокососов» Кая Скоделарио сыграет в перезапуске «Обители зла»

Режиссер Йоханнес Робертс объявил актерский состав перезапуска франшизы «Обитель зла». В картине сыграют:
- Кая Скоделарио («Молокососы») — Клэр Редфилд;
- Ханна Джон-Кэймен («Человек-муравей и Оса»)— Джилл Валентайн;
- Робби Амелл («Загрузка») — Крис Редфилд;
- Том Хоппер («Академия „Амбрелла“») — Альберт Вескер;
- Эван Джогиа («Zомбилэнд: Контрольный выстрел») — Леон Кеннеди;
- Нил МакДонаф («Йеллоустоун») — Уильям Биркин.
Фильм Робертса будет основан на первых двух играх серии «Resident Evil». Ранее ее экранизировал Пол У. С. Андерсон. Он снял шесть картин, которые в сумме заработали 1,2 млрд долларов в мировом прокате.
Первые части «Resident Evil» рассказывают о вспышке зомби-вируса в американском городе Раккун-Сити, который произошел по вине фармацевтической корпорации Umbrella. С помощью вируса компания пыталась создать суперсолдат — Тиранов.
Ранее Netflix объявил, что снимет по франшизе сериал. Его сюжет развернется в двух временных линиях: в первой подростки переезжают в загадочный город и начинают подозревать, что их отец что-то скрывает, а во второй зрители увидят будущее, где после зомби-апокалипсиса на Земле осталось 15 миллионов человек.
Источник: Deadline
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флш