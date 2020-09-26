Бокс-офис России: «Стрельцов» снова первый

Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

1. «Стрельцов» (2-я неделя)

75 млн рублей (-33%), 281 тысяча зрителей, 20 117 сеансов

В отсутствие конкуренции сборы спортивного байопика упали всего на треть по сравнению с первым уик-эндом. Общая касса картины составляет 221 млн рублей. В списке самых кассовых российских релизов 2020 года «Стрельцов» уже на этой неделе обойдет «Марафон желаний» (231 млн рублей) и займет пятое место. Но до занимающего четвертую строчку «Отеля „Белград“» (441 млн рублей) дотянуться почти нереально.

2. «Довод» (5-я неделя)

48 млн рублей (-27%), 144 тысячи зрителей, 9249 сеансов

«Довод» за пять недель увеличил начальные сборы в четыре раза — отличный показатель для блокбастера, рассчитанного в первую очередь на фанатскую аудиторию. Общая касса проекта — 771 млн рублей. Он становится вторым зарубежным фильмом 2020-го по бокс-офису. Впереди только «Джентльмены» Гая Ричи, заработавшие 1,225 млрд рублей.

3. «Семейка Бигфутов» (1-я неделя)

38 млн рублей, 169 тысяч зрителей, 11 588 сеансов

Сиквел бельгийского мультфильма сработал на уровне предшественника. В 2017 году «Стань легендой! Бигфут-младший» стартовал с 37 млн рублей. Это значит, что семейная аудитория даже на фоне усилившихся опасений из-за второй волны коронавируса готова ходить в кино на интересные картины. По сборам после первого уик-энда «Семейка Бигфутов» среди мультфильмов 2020 года уступает только двум большим мейджорским релизам — «Камуфляжу и шпионажу» (195 млн рублей) и «Вперед» (179 млн рублей).

4. «Мулан» (3-я неделя)

21 млн рублей (-46%), 83 тысячи зрителей, 5842 сеанса

У еще одного семейного проекта плавное падение. «Мулан» теряет примерно одинаковое количество зрителей уже вторую неделю подряд. Но общие сборы фильма Disney в России достигли 350 млн рублей. Начавшиеся школьные каникулы по триместрам наверняка помогут «Мулан» штурмовать 400-миллионную отметку.

5. «После. Глава 2» (3-я неделя)

20 млн рублей (-54%), 76 тысяч зрителей, 6630 сеансов

Касса мелодрамы (272 млн рублей) на 44% превышает финальные сборы первой части. Экранизация романа Анны Тодд обошла «Бладшота» (267 млн рублей), сместив его на 15-е место в топе самых кассовых релизов года.

6. «Капоне. Лицо со шрамом» (1-я неделя)

18 млн рублей, 54 тысячи зрителей, 5256 сеансов

Независимый проект с Томом Харди в главной роли выступил на уровне «Эскобара» (18 млн рублей на старте). Для релиза, премьера которого прошла в Берлине еще полгода назад, итоговые сборы в районе 35 млн рублей видятся хорошим результатом.

7. «Заклятье. Дом 32» (2-я неделя)

13 млн рублей (-36%), 45 тысяч зрителей, 2830 сеансов

После трех недель проката (с учетом превью) в копилке испанской картины уже 63 млн рублей. По средней посещаемости «Дом 32» делит первое место в топ-10 с «Доводом» — оба фильма привлекли по 15 человек на сеанс.

8. «Белка и Стрелка: Карибская тайна» (6-я неделя)

10 млн рублей (-59%), 51 тысяча зрителей, 6384 сеанса

Сборы мультфильма на второй неделе после релиза обрушились почти на 60%. И если стартовал он на уровне «Большого путешествия», то дальше они пошли разными путями. У «Путешествия» по итогам двух уик-эндов в копилке было 116 млн рублей, у «Белки и Стрелки» — лишь 38 миллионов. Средняя посещаемость у мультфильма — 7 зрителей на сеанс. Это предпоследний результат в топ-10.

9. «Ловец снов» (1-я неделя)

6,8 млн рублей, 24 тысячи зрителей, 2213 сеансов

Еще один фильм ужасов собрал практически столько же, сколько «Клаустрофобы: Квест в Москве» неделю назад (6,7 млн рублей). «Заклятье. Дом 32» по-прежнему не оставляет надежд конкурентам на высокий результат. Впрочем, для прокатчика World Pictures, который вышел на рынок в этом году, это пока лучший итог первого уик-энда — его хоррор «Зеркала: Инкарнация» в августе стартовал с 2,2 млн рублей.

10. «Малышка с характером» (1-я неделя)

4,9 млн рублей, 16 тысяч зрителей, 2915 сеансов

Очередной боевик с центральным женским персонажем продемонстрировал малоубедительный результат. Экшен «Агент Ева» в августе заработал за первые четыре дня проката заметно больше (7,8 млн рублей). По средней посещаемости «Малышка с характером» уверенно замыкает десятку — всего 5 проданных билетов на сеанс.

Самой кассовой новинкой ближайшего уик-энда, видимо, станет драмеди Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка». Еще одним претендентом на неплохую в своем сегменте кассу будет боевик «Честный вор» с Лиамом Нисоном в главной роли. Также в прокат выйдут сразу три хоррора: «Первая ведьма», «Кто не спрятался» и «Погребальные байки». На семейную аудиторию поработают мультфильмы «Гномы в деле» и «Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ». Наконец, зрители в крупных городах получат возможность ознакомиться с одним из главных российских фестивальных хитов этого года — фильмом Филиппа Юрьева Kitoboy.