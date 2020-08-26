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Российские кинотеатры вновь начали терять зрителей. Посетителей мало интересуют вышедшие фильмы

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Согласно данным «РБК», количество посетителей российских кинотеатров в начале октября значительно снизилось по сравнению с показателями середины сентября. 17—20 сентября, когда большинство площадок возобновили работу, был достигнут пик: билеты купило 1,5 миллиона россиян. После этого посещаемость начала падать и 1—4 октября составила 1,1 миллиона человек.

По подсчетам «РБК», по сравнению с уик-эндом 17—20 сентября в выходные 1—4 октября посещаемость кинотеатров Москвы снизилась на 43,8%. По всей России без учета столичных площадок падение составило 30%.

Эксперты отмечают, что отрицательная динамика стала результатом совокупности нескольких факторов. Зрители стали меньше ходить в кинотеатры в связи с отсутствием интересных проектов. В середине сентября состоялся релиз двух ожидаемых картин — «Довода» Кристофера Нолана и игрового ремейка «Мулан», но после окончания их проката на экранах вновь оказались лишь малоинтересные и неизвестные проекты. Многие прокатчики и студии из-за нестабильной ситуации, возникшей в свете пандемии коронавируса, откладывают крупные релизы на более поздние даты.

В дополнение к этому люди не готовы в течение нескольких часов смотреть кино в условиях дискомфорта: в масках, перчатках, с соблюдением социальной дистанции. «Снизившийся интерес к походам в кино связан в большей степени не с опасностью, а с нежеланием платить за дискомфорт», — считает эксперт.

Объединенная сеть кинотеатров, куда входят «Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко», раскрыла, что с 21 по 27 сентября посещаемость снизилась на 17,4%, а с 28 сентября по 4 октября — на 28%. Спад в сети объясняют отсутствием новых блокбастеров и повторным закрытием кинотеатров в Ленинградской области. Гендиректор сети «Каро» Ольга Зинякова отметила, что у них наблюдается снижение на 10—15%.

Источник: «РБК»

Фото: Getty Images

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