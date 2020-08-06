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Покупай, копи, трать: Баллы Яндекс.Плюса появились в КиноПоиск HD

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Теперь подписчики Яндекс.Плюс могут тратить накопленные баллы на покупки в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

Что за баллы?

Есть подписка Яндекс.Плюс и ее старшие братья — Плюс Мульти и Плюс Мульти с «Амедиатекой». Их обладатели получают кешбэк баллами за покупки в сервисах Яндекса: Такси, Афиша, Драйв и Маркет. Теперь к ним присоединился КиноПоиск HD. Баллами можно оплачивать покупки в этих сервисах частично или полностью.

Как устроен кешбэк на КиноПоиске?

Очень просто: в онлайн-кинотеатре перейдите во вкладку «Магазин» и выберите фильм, который вы хотите купить или взять напрокат. 20% потраченной суммы вернутся баллами Плюса. А если оплатить картой Mastercard, то вообще 40%. Пока кешбэк баллами доступен только при покупках на сайте, но скоро появится и на других платформах.

Например?

  • Допустим, вы часто ездите на такси и заказываете домой еду, поэтому у вас накопилось 283 балла Плюса. А сегодня вы хотите купить фильм «Начало».
  • И тут перед вами выбор — получить баллы или потратить.
  • Решите потратить баллы, и покупка обойдется в 16 рублей, а прокат — в 1 рубль.

А подписку оплачивать баллами можно?

Конечно! Для этого зайдите на plus.yandex.ru и нажмите на кнопку «подписка за баллы». Когда наступит время следующего платежа, мы спишем баллы и остаток суммы с карты, но не меньше одного рубля.

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