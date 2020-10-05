Роберт Дауни-мл. хочет сделать из «Шерлока Холмса» детективную киновселенную

Во время выступления на фестивале инноваций Fast Company Роберт Дауни-мл. заявил, что «Шерлок Холмс 3» — это не последняя часть серии. По словам актера, третья картина должна положить начало новой детективной киновселенной с персонажами из трилогии и произведений Артура Конана Дойла.

«Нам кажется, что на данный момент не существует ни одной детективной вселенной, а Конан Дойл до сих пор остается одним из главных голосов в жанре, — говорит Дауни-мл. — Так что я подумал, зачем делать третий фильм, если вы не собираетесь создать из него нечто новое, с разными временами и элементами?»

Продюсер и жена актера Сьюзан Дауни отметила, что спин-оффы с персонажами третьего фильма в итоге могут появиться на канале HBO или стриминг-платформе HBO Max.

«Мы думаем, что есть возможность расширить мир Шерлока, — заметил Дауни. — Сделать спин-офф с персонажами из третьего фильма. Стоит посмотреть, что происходит на телевидении, что Warner Media делает с HBO и HBO Max».

Сейчас в работе находится третий «Шерлок Холмс». Декстер Флетчер, постановщик фильмов «Эдди Орел» и «Рокетмен», занимает режиссерское кресло. Крис Бренкето, работавший над сериалами «Ганнибал» и «Нарко», написал сценарий продолжения. Роберт Дауни-мл. и Джуд Лоу вернутся в ролях эксцентричного детектива и его верного напарника.

Детали сюжета не раскрываются. Известно лишь, что действие сиквела развернется спустя девять лет после событий второго фильма.

Источник: Fast Company