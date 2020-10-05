Хлоя Грейс Морец снимется в экранизации «Периферийных устройств» Уильяма Гибсона

Звезда триллера «В объятиях лжи» Хлоя Грейс Морец исполнит главную роль в сериале «Периферийные устройства» — экранизации одноименного бестселлера Уильяма Гибсона. Создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой разрабатывают проект для стрим-сервиса Amazon. Скотт Б. Смит напишет сценарий адаптации, а Винченцо Натали займется постановкой.

Действие романа разворачивается в недалеком будущем. В центре сюжета находятся Флинн Фишер и ее брат Бертон, служивший в корпусе морской пехоты, в элитном подразделении Первой гаптической разведки.

После службы Бертону подворачивается непыльная работенка — тестирование новой видеоигры. Однажды он просит Флинн подменить его, и девушка не видит в поручении ничего особенно сложного. Работа выглядит простой и неинтересной, пока она случайно не становится свидетельницей странного происшествия, способного навсегда изменить привычный мир.

1 июля 2021-го российские зрители смогут увидеть Морец в фильме «Тень в облаках», о котором КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Торонто.

Источник: Variety

Фото: Getty Images