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Звезда «Чужака» Пэдди Консидайн сыграет Визериса Таргариена в приквеле «Игры престолов»

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Пэдди Консидайн («Острые козырьки», «Типа крутые легавые») получил роль в сериале HBO «Дом дракона» — приквеле «Игры престолов». В 10-серийном проекте актер сыграет короля Визериса Таргариена, нового правителя Вестероса прошлого.

«Дом дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», действие которого разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета — дом Таргариенов, члены которого оставили обреченную Валирию и отправились на запад, где обнаружили огромную территорию, населенную враждующими королевствами. Повествование ведется от лица мейстера Гильдейна, который рассказывает историю династии, от завоевания Семи Королевств Эйгоном Таргариеном до регентства при Эйгоне III.

На Великом совете в Харренхоле лорды Вестероса избрали Визериса в качестве преемника старого короля Джахариса Таргариена. Добрый и порядочный человек, Визерис лишь хотел продолжить наследие своего деда, но хорошие люди не обязательно становятся великими королями.

Мартин разработал «Дом дракона» совместно с Райаном Кондалом, который написал сценарий адаптации. Постоянный режиссер «Игры престолов» Мигель Сапочник поставит пилот нового сериала и может занять режиссерское кресло других эпизодов.

Премьера приквела ожидается в 2022 году.

Восемь сезонов «Игры престолов» доступны в «Амедиатеке» и на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с «Амедиатекой».

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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