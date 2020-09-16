«Дюну» перенесли на осень 2021 года. Об этом сообщили СМИ

Студия Warner Bros. решила перенести премьеру «Дюны» Дени Вильнёва. По данным Collider, Deadline и TheWrap, картину выпустят в кинотеатрах 1 октября 2021 года вместо 18 декабря 2020-го.

Кинотеатры Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, крупнейших кинорынков США, по-прежнему не работают из-за пандемии. Недавно киносети Cineworld и Regal объявили о временном закрытии своих кинотеатров в Великобритании из-за отсутствия крупных релизов. Незадолго до этого MGM перенесла премьеру «Не время умирать» с ноября 2020 года на апрель 2021-го.

В этом году Warner все еще планирует выпустить сиквел «Чудо-женщины» — его релиз намечен на 25 декабря. Кроме того, на 1 октября 2021-го назначен выход другого проекта Warner, «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, но, судя по всему, его тоже перенесут, чтобы избежать конкуренции с «Дюной»

«Дюна» расскажет о мире, где человечество расселилось по разным планетам, а за власть постоянно борются могущественные семьи. Ключевые события развернутся на пустынной планете Арракис, где обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены.

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