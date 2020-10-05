Генри Кавилл показал новую броню Геральта из второго сезона «Ведьмака»

Звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл опубликовал в Instagram новый наряд Геральта, который охотник на монстров примерит во втором сезоне. В отличие от первого сезона, где броня Геральта менялась в зависимости от времени действия, в продолжении его костюм останется практически без изменений на протяжении всего сезона — это плотная черная кожаная броня.

Под постом Кавилл написал цитату из книги Анджея Сапковского о ведьмаке: «Может оказаться, — сказал седовласый через мгновение, — Что их товарищи или друзья могут спросить, что случилось с этими злыми людьми. Скажи им, что Волк их укусил. Белый Волк. И добавить, что стоит продолжить оглядываться. Однажды они оглянутся и увидят Волка».

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И, когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Дата выхода второго сезона «Ведьмака» пока не сообщается.