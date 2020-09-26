Американский бокс-офис: «Довод» снова впереди

Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 2 по 4 октября 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

Неделю назад мы оптимистично писали, что американский прокат частично оживет, после того как в крупнейших городах — Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско — откроют кинотеатры. Но это вряд ли произойдет в ближайшее время: статистика заболеваний в США остается стабильно высокой. В Голливуде многие очень недовольны действиями властей. Так, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо упрекают в том, что он разрешил открыться фитнес-клубам и казино, а кинозалы по-прежнему простаивают.

При таких новостях и невысоких сборах «Довода» студии опять стали переносить релизы. «Не время умирать» не выпустят в ноябре, а «Вестсайдскую историю» Disney передвинула с декабря 2020 года на следующую зиму. То есть теперь у американского проката два месяца без больших голливудских премьер. Следом на эту ситуацию среагировали кинотеатры: в конце недели появились слухи о том, что компания Cineworld готовится «временно закрыть» свои британские кинотеатры и залы Regal Cinemas, второй по размеру сети в США. Чуть позже корпорация подтвердила, что рассматривает вопрос о закрытии части кинотеатров и переводе некоторых на работу только по выходным. Окончательное решение она объявит в ближайшие дни.

А вот кинопрокат в Китае процветает, и в этом году, скорее всего, обойдет по объему рынка североамериканский. Фэнтези-анимация «Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении» за четыре дня проката заработала 885 млн юаней, то есть 130,4 млн долларов. Патриотическая драма «Мой народ, моя родина» отстала ненамного (122 млн долларов). Обе цифры на порядок больше всего объема американского бокс-офиса недели.

1. «Довод» (6-я неделя)

2,7 млн долларов (-21%), 2722 кинотеатра (-128)

За полтора месяца проката «Доводу» едва удалось собрать 45 млн долларов. Именно из-за этих результатов новый «Бонд» и новая «Вестсайдская история» переехали в графике релизов на следующий год. Конечно, работа Кристофера Нолана, принципиально поддерживающего кинотеатры, не могла бы выйти на стриминге. Но в итоге «Довод» принесет Warner Bros. большие убытки, даже несмотря на относительно успешный международный прокат. Сейчас мировой бокс-офис «Довода» — более 300 млн долларов, однако фильм стоил 200 миллионов, не считая расходов на рекламу. Об окупаемости речь уже не идет, но сейчас даже такие результаты лучше, чем ничего.

2. «Фокус-покус» (повторный прокат, 1-я неделя)

1,9 млн долларов, 2570 кинотеатров

В начале октября в пандемический прокат вышел «Фокус-покус» — культовый диснеевский фильм 1993 года про трех ведьм, которых играют Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими. Повторный прокат приурочен к скорому Хеллоуину.

3. «Новые мутанты» (6-я неделя)

1 млн долларов (-9%), 2154 кинотеатра (-151)

От «Новых мутантов» окупаемости ждать не стоит. За полтора месяца проката в условиях социального дистанцирования фильму удалось заработать 20,9 млн долларов при бюджете до 80 миллионов.

4. «Неистовый» (8-я неделя)

870 тыс. долларов (-13%), 2023 кинотеатра (-159)

Триллер с Расселом Кроу стабильно держится в топ-10 благодаря скудости пандемического проката.

5. «Неверный» (3-я неделя)

455 тыс. долларов (-40%), 1792 кинотеатра (-93)

Та же ситуация и с «Неверным»: картине удалось подняться на строчку вверх по сравнению с предыдущим уик-эндом.

6. «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (повторный прокат, 2-я неделя)

335 тыс. долларов (-63%), 1675 кинотеатров (-422)

На относительно большие сборы «Империи» в предыдущие выходные повлиял фанатский эффект. Поклонники «Звездных войн» пошли в кино сразу же, в первый уик-энд. Из-за этого на вторую неделю повторного проката интерес к фильму резко спал.

7. «Битлджюс» (повторный прокат, 1-я неделя)

300 тыс. долларов, 346 кинотеатров

Третий фильм в повторном прокате. Майкл Китон пугает людей в фильме Тима Бёртона 1988 года. У «Битлджюса» неплохие сборы на копию — почти тысяча долларов.

8. «Галерея разбитых сердец» (4-я неделя)

275 тыс. долларов (-41%), 2100 кинотеатров (-41)

По сравнению с прошлым уик-эндом ромком упал на одну строчку. Как мы и предсказывали, картина идет на выбывание из десятки.

9. «Обладатель» (1-я неделя)

227 тыс. долларов, 320 кинотеатров

Невеселую картину проката немного оживил фантастический триллер Брэндона Кроненберга. Этот триллер с Андреа Райзборо и Кристофером Эбботтом в начале года показывали на «Сандэнсе». У фильма отличная критика (92% на Rotten Tomatoes). Принято считать, что режиссеру наконец-то удалось выйти из тени своего великого отца. Но «Обладателя» показывают только в избранных кинотеатрах.

10. «BTS: Разбей тишину» (2-я неделя)

158 тыс. долларов (-83%), 418 кинотеатров (-14)

Фильм о группе BTS еще больше, чем «Звездные войны», оказался подвержен фанатскому эффекту. Все, кто хотел посмотреть на звезд K-pop, сделали это срочно в первые же выходные.