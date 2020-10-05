Французы раскритиковали сериал Netflix «Эмили в Париже» за стереотипы и клише

2 октября на Netflix вышел романтический сериал «Эмили в Париже» с Лили Коллинз в роли американки, переехавшей во французскую столицу по работе. Многие тепло приняли легкий проект, но некоторым французам не понравилось, что на экране их изобразили ходячими клише, а Париж показали совершенно нереалистичным.

«Эмили постит это фото в своем Instagram и получает 20 тысяч новых подписчиков. #EmilyInParis».

«Из „Эмили в Париже“ мы узнаем, что все французы „плохие“ (да, да), что они ленивы и никогда не приходят в офис рано утром, — пишет Шарль Мартин в своей рецензии для Premiere. — Что они постоянно флиртуют, они не знакомы с концепцией лояльности, что они отсталые сексисты и, конечно, что у них сомнительные отношения с душем. Да, используется каждое клише, даже самое нелепое».

Один из авторов развлекательного сайта Sens Critique отмечает, что сериал создает нереалистичный образ Парижа, схожий с тем, что зрители видели в фильме «Амели». «Нужно сильно любить научную фантастику, чтобы смотреть этот сериал и думать, что парижане в основном дружелюбны, безукоризненно говорят по-английски, часами занимаются любовью, а выход на работу опционален. Сценаристы, возможно, колебались две или три минуты, стоит ли засунуть каждому французу багет или даже добавить берет, чтобы их легко можно было опознать. С другой стороны, они все курят сигареты и неустанно флиртуют», — говорится в отзыве.

В рецензии RTL из-за обилия клише проект сравнивают с парижскими эпизодами сериала «Сплетница» и концовкой «Дьявол носит Prada», а журнал Les Inrocks описал Париж в проекте как нереальный город «„Мулен Руж“, Коко Шанель, багетов и „Рататуя“».

На французском сайте AlloCiné «Эмили в Париже» получила от пользователей 2,9 из 5. «Постыдный сериал, совершенно неправильный образ Парижа, — написал один автор. — Нелепый и плохо сыгранный. Как будто Париж — это мода, романтика и круассаны. Нет». Другой уверен, если бы не карикатурное изображение французов, то сериал мог бы получиться очень хорошим, однако в проекте французы показаны «высокомерными, грязными, ленивыми, подлыми, ожесточенными». «К счастью, приезжает молодая американка, чтобы объяснить нам, как устроена жизнь. Это просто прискорбно. Мне интересно, почему французские актеры согласились сниматься в этом сериале».

Но не все французы относятся к проекту столь же негативно. Один обозреватель AlloCiné напомнил, что отдельные клише имеют место и в реальности, а сам проект показался «забавным и легким».

На сайте Rotten Tomatoes у «Эмили в Париже» сейчас 77% «свежести», а зрительский рейтинг составляет 68%.

Источник: THR