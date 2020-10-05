КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Французы раскритиковали сериал Netflix «Эмили в Париже» за стереотипы и клише

Обсудить0

2 октября на Netflix вышел романтический сериал «Эмили в Париже» с Лили Коллинз в роли американки, переехавшей во французскую столицу по работе. Многие тепло приняли легкий проект, но некоторым французам не понравилось, что на экране их изобразили ходячими клише, а Париж показали совершенно нереалистичным.

«Эмили постит это фото в своем Instagram и получает 20 тысяч новых подписчиков. #EmilyInParis».

«Из „Эмили в Париже“ мы узнаем, что все французы „плохие“ (да, да), что они ленивы и никогда не приходят в офис рано утром, — пишет Шарль Мартин в своей рецензии для Premiere. — Что они постоянно флиртуют, они не знакомы с концепцией лояльности, что они отсталые сексисты и, конечно, что у них сомнительные отношения с душем. Да, используется каждое клише, даже самое нелепое».

Один из авторов развлекательного сайта Sens Critique отмечает, что сериал создает нереалистичный образ Парижа, схожий с тем, что зрители видели в фильме «Амели». «Нужно сильно любить научную фантастику, чтобы смотреть этот сериал и думать, что парижане в основном дружелюбны, безукоризненно говорят по-английски, часами занимаются любовью, а выход на работу опционален. Сценаристы, возможно, колебались две или три минуты, стоит ли засунуть каждому французу багет или даже добавить берет, чтобы их легко можно было опознать. С другой стороны, они все курят сигареты и неустанно флиртуют», — говорится в отзыве.

В рецензии RTL из-за обилия клише проект сравнивают с парижскими эпизодами сериала «Сплетница» и концовкой «Дьявол носит Prada», а журнал Les Inrocks описал Париж в проекте как нереальный город «„Мулен Руж“, Коко Шанель, багетов и „Рататуя“».

На французском сайте AlloCiné «Эмили в Париже» получила от пользователей 2,9 из 5. «Постыдный сериал, совершенно неправильный образ Парижа, — написал один автор. — Нелепый и плохо сыгранный. Как будто Париж — это мода, романтика и круассаны. Нет». Другой уверен, если бы не карикатурное изображение французов, то сериал мог бы получиться очень хорошим, однако в проекте французы показаны «высокомерными, грязными, ленивыми, подлыми, ожесточенными». «К счастью, приезжает молодая американка, чтобы объяснить нам, как устроена жизнь. Это просто прискорбно. Мне интересно, почему французские актеры согласились сниматься в этом сериале».

Но не все французы относятся к проекту столь же негативно. Один обозреватель AlloCiné напомнил, что отдельные клише имеют место и в реальности, а сам проект показался «забавным и легким».

На сайте Rotten Tomatoes у «Эмили в Париже» сейчас 77% «свежести», а зрительский рейтинг составляет 68%.

Источник: THR

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Слух дня: Netflix хочет сделать еще один спин-офф «Ведьмака». На этот раз о волшебниках

Слух дня: Netflix хочет сделать еще один спин-офф «Ведьмака». На этот раз о волшебниках

2 октября7
Том Стёрридж может исполнить главную роль в экранизации «Песочного человека» Нила Геймана

Том Стёрридж может исполнить главную роль в экранизации «Песочного человека» Нила Геймана

1 октября0
Звезды «Властелина колец» воссоединились во втором сезоне «Пацанов»

Звезды «Властелина колец» воссоединились во втором сезоне «Пацанов»

1 октября3
Netflix начал работу над сериалом о Конане-варваре

Netflix начал работу над сериалом о Конане-варваре

1 октября4

Главное сегодня

Крупным планом

ПодкастКак «Стрельцов» перепридумывает советское прошлое

Вчера5
Как «Стрельцов» перепридумывает советское прошлое
«Дюну» перенесли на осень 2021 года. Об этом сообщили СМИ

«Дюну» перенесли на осень 2021 года. Об этом сообщили СМИ

Вчера7
Американский бокс-офис: «Довод» снова впереди
Сборы

Американский бокс-офис: «Довод» снова впереди

Вчера6
Славянский киберпанк, майор Гром и звезда «Твин Пикс»: Что мы увидели на Comic Con Russia 2020

Славянский киберпанк, майор Гром и звезда «Твин Пикс»: Что мы увидели на Comic Con Russia 2020

Вчера2
Сериал «Наследники»: Как сделать из «мыла» Шекспира
Сериалы

Сериал «Наследники»: Как сделать из «мыла» Шекспира

4 октября9
Генри Кавилл показал новую броню Геральта из второго сезона «Ведьмака»

Генри Кавилл показал новую броню Геральта из второго сезона «Ведьмака»

Вчера7
Райан Рейнольдс меняет правила видеоигры в новом трейлере экшен-комедии «Главный герой»

Райан Рейнольдс меняет правила видеоигры в новом трейлере экшен-комедии «Главный герой»

Вчера11
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт