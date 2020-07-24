Трейлер боевика «355»: Джессика Честейн возглавляет команду супершпионок

В сети появился первый трейлер шпионского боевика «355» режиссера Саймона Кинберга. Главные роли в фильме исполнили Джессика Честейн, Лупита Нионго, Пенелопа Крус, Дайан Крюгер и Фань Бинбин. Вместе с ними в картине снялись Себастиан Стэн, Эдгар Рамирес и Джейсон Вонг.

«355» — позывной первой женщины-шпиона, действовавшей на стороне колоний во времена американской революции, но фильм никак не связан с событиями 1775—1783 годов. Лента расскажет о группе из пяти женщин, которые вынуждены перебороть взаимную неприязнь и недоверие и использовать все свои существенные навыки и знания, чтобы остановить глобальную тайную организацию.