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Трейлер боевика «355»: Джессика Честейн возглавляет команду супершпионок

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В сети появился первый трейлер шпионского боевика «355» режиссера Саймона Кинберга. Главные роли в фильме исполнили Джессика Честейн, Лупита Нионго, Пенелопа Крус, Дайан Крюгер и Фань Бинбин. Вместе с ними в картине снялись Себастиан Стэн, Эдгар Рамирес и Джейсон Вонг.

«355» — позывной первой женщины-шпиона, действовавшей на стороне колоний во времена американской революции, но фильм никак не связан с событиями 1775—1783 годов. Лента расскажет о группе из пяти женщин, которые вынуждены перебороть взаимную неприязнь и недоверие и использовать все свои существенные навыки и знания, чтобы остановить глобальную тайную организацию.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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