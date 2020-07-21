«Кинотеатры не маршрутка!»: Владельцы кинозалов заявили о несправедливом отношении к их бизнесу

В Facebook Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) опубликовано открытое письмо, обращенное к властям регионов в связи с возможным повторным закрытием кинозалов. В организации уверены, что после второго прекращения работы многие площадки уже не смогут возобновить работу.

В Ассоциации уверены: в СМИ кинотеатры несправедливо причислили к местам, особо опасным в условиях пандемии коронавируса. Отмечается, что «такая целенаправленная агитация против кинотеатров» — это либо следствие некомпетентности отдельных личностей, либо попытка региональных чиновников «создать видимость действий». Они предупреждают, что «результатом такого популистского решения станут люди и риск не восстановить отрасль, потому что второго раза кинотеатры уже точно не переживут».

«Но если абстрагироваться от эмоций и оперировать лишь фактами, то достаточно сложно обосновать, чем кинотеатры опаснее, например, магазинов или общественного транспорта, — говорится в письме. — Несмотря на то, что сегодня кинотеатры возобновили работу в большинстве стран мира, нет ни одного исследования, которое бы доказывало высокий риск заражения именно в кинотеатре при соблюдении всех противоэпидемиологических мер».

«Если принять во внимание, что кинотеатры по всей стране были закрыты в конце марта 2020 года, а кривые статистики продолжали расти как минимум до середины мая, то получается, что закрытие кинотеатров никаким образом не снизило темпы заболеваемости в стране! — продолжают авторы обращения. — Очевидно, что проблема была не в кинотеатрах — разве могут условия в кинотеатре сравниться с потоками людей в магазинах или в общественном транспорте? Кинотеатр — это не маршрутка!»

По мнению членов Ассоциации, на сегодняшний день кинотеатры — «одно из самых безопасных общественных мест массового посещения и скопления людей».

Авторы письма отмечают, что российские кинотеатры остались без поддержки государства, а многие к концу года потерпят убытки в размере не менее 50 млрд рублей. В дополнение к этому из-за заморозки работы залов 35 тысяч сотрудников по всей стране остались без работы.

«Всемирная организация здравоохранения в преамбуле своего устава отмечает, что здоровье — это не только физическое благополучие людей, но и душевное, и социальное благополучие, — пишут в АВК. — Нельзя не принимать во внимание, что кинотеатры для граждан страны — это способ отвлечься от негативного настроения, вызванного вынужденными карантинными мерами, отвлечься от замкнутого домашнего пространства, это возможность испытывать положительные эмоции, так необходимые сегодня всем.

В конечном итоге помните, что, закрывая кинотеатры, вы не снижаете угрозу распространения инфекции — она не в кинотеатрах, — но вы способствуете росту психических расстройств, домашнего насилия и депрессии своих граждан, и последствия таких решений будут иметь колоссальные негативные последствия для вашего региона, для всей страны».

Источник: Facebook