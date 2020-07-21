КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

«Кинотеатры не маршрутка!»: Владельцы кинозалов заявили о несправедливом отношении к их бизнесу

Обсудить0

В Facebook Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) опубликовано открытое письмо, обращенное к властям регионов в связи с возможным повторным закрытием кинозалов. В организации уверены, что после второго прекращения работы многие площадки уже не смогут возобновить работу.

В Ассоциации уверены: в СМИ кинотеатры несправедливо причислили к местам, особо опасным в условиях пандемии коронавируса. Отмечается, что «такая целенаправленная агитация против кинотеатров» — это либо следствие некомпетентности отдельных личностей, либо попытка региональных чиновников «создать видимость действий». Они предупреждают, что «результатом такого популистского решения станут люди и риск не восстановить отрасль, потому что второго раза кинотеатры уже точно не переживут».

«Но если абстрагироваться от эмоций и оперировать лишь фактами, то достаточно сложно обосновать, чем кинотеатры опаснее, например, магазинов или общественного транспорта, — говорится в письме. — Несмотря на то, что сегодня кинотеатры возобновили работу в большинстве стран мира, нет ни одного исследования, которое бы доказывало высокий риск заражения именно в кинотеатре при соблюдении всех противоэпидемиологических мер».

«Если принять во внимание, что кинотеатры по всей стране были закрыты в конце марта 2020 года, а кривые статистики продолжали расти как минимум до середины мая, то получается, что закрытие кинотеатров никаким образом не снизило темпы заболеваемости в стране! — продолжают авторы обращения. — Очевидно, что проблема была не в кинотеатрах — разве могут условия в кинотеатре сравниться с потоками людей в магазинах или в общественном транспорте? Кинотеатр — это не маршрутка!»

По мнению членов Ассоциации, на сегодняшний день кинотеатры — «одно из самых безопасных общественных мест массового посещения и скопления людей».

Авторы письма отмечают, что российские кинотеатры остались без поддержки государства, а многие к концу года потерпят убытки в размере не менее 50 млрд рублей. В дополнение к этому из-за заморозки работы залов 35 тысяч сотрудников по всей стране остались без работы.

«Всемирная организация здравоохранения в преамбуле своего устава отмечает, что здоровье — это не только физическое благополучие людей, но и душевное, и социальное благополучие, — пишут в АВК. — Нельзя не принимать во внимание, что кинотеатры для граждан страны — это способ отвлечься от негативного настроения, вызванного вынужденными карантинными мерами, отвлечься от замкнутого домашнего пространства, это возможность испытывать положительные эмоции, так необходимые сегодня всем.

В конечном итоге помните, что, закрывая кинотеатры, вы не снижаете угрозу распространения инфекции — она не в кинотеатрах, — но вы способствуете росту психических расстройств, домашнего насилия и депрессии своих граждан, и последствия таких решений будут иметь колоссальные негативные последствия для вашего региона, для всей страны».

Источник: Facebook

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Уэс Андерсон, Зак Снайдер и другие кинематографисты призвали Конгресс США поддержать кинотеатры

Уэс Андерсон, Зак Снайдер и другие кинематографисты призвали Конгресс США поддержать кинотеатры

1 октября6
Кинотеатры России готовятся к повторному закрытию из-за коронавируса

Кинотеатры России готовятся к повторному закрытию из-за коронавируса

26 сентября36
Владельцы кинотеатров потребовали от петербургских властей снять ограничения на работу

Владельцы кинотеатров потребовали от петербургских властей снять ограничения на работу

26 августа21
Ōma Cinema показала дизайн вертикального кинозала. Он похож на помещение сената из «Звездных войн»

Ōma Cinema показала дизайн вертикального кинозала. Он похож на помещение сената из «Звездных войн»

21 июля8

Главное сегодня

Французы раскритиковали сериал Netflix «Эмили в Париже» за стереотипы и клише

2 минуты назад0
Французы раскритиковали сериал Netflix «Эмили в Париже» за стереотипы и клише
«Кинотеатры не маршрутка!»: Владельцы кинозалов заявили о несправедливом отношении к их бизнесу

«Кинотеатры не маршрутка!»: Владельцы кинозалов заявили о несправедливом отношении к их бизнесу

Сегодня, 11:007
Слух дня: Marvel может заключить с Райаном Рейнольдсом крупный контракт на несколько картин

Слух дня: Marvel может заключить с Райаном Рейнольдсом крупный контракт на несколько картин

Сегодня, 10:041
Сериал «Наследники»: Как сделать из «мыла» Шекспира
Сериалы

Сериал «Наследники»: Как сделать из «мыла» Шекспира

Вчера8
Видео со съемок «Миссия: невыполнима 7»: Том Круз и Хейли Этвелл катаются на крыше поезда

Видео со съемок «Миссия: невыполнима 7»: Том Круз и Хейли Этвелл катаются на крыше поезда

Сегодня, 08:542
«Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 8 апреля 2021 года. Посмотрите новый трейлер!

«Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 8 апреля 2021 года. Посмотрите новый трейлер!

Вчера12
На КиноПоиск HD выйдет анимационный сериал «Киберслав»
КиноПоиск HD

На КиноПоиск HD выйдет анимационный сериал «Киберслав»

3 октября15
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт