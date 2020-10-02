Слух дня: Marvel может заключить с Райаном Рейнольдсом крупный контракт на несколько картин

Согласно информации инсайдера DanielRPK, глава студии Marvel Кевин Файги хочет заключить со звездой «Дэдпула» Райаном Рейнольдсом крупнейшую сделку в истории супергеройской франшизы. Предполагается, что речь идет об участии актера как минимум в десяти проектах популярной киновселенной.

Цифра о возможном количестве фильмов основана на самых продолжительных контрактах студии: Сэмюэл Л. Джексон и Себастиан Стэн подписались на девять проектов каждый.

Данная информация — лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием, представителями Marvel или актера.

После слияния с Disney права на Дэдпула перешли к Marvel, но какая-либо официальная информация о будущем персонажа отсутствует. Рейнольдс в декабре 2019 года заявил, что разрабатывает продолжение вместе с командой первых двух частей. Файги ранее признался, что они не планируют менять персонажа, но в сети также появились слухи, что марвеловский Дэдпул будет отличаться от Дэдпула Fox. Впоследствии источники утверждали, что героя представят в одном из фильмов франшизы в 2021 году.

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Источник: The Direct