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Слух дня: Marvel может заключить с Райаном Рейнольдсом крупный контракт на несколько картин

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Согласно информации инсайдера DanielRPK, глава студии Marvel Кевин Файги хочет заключить со звездой «Дэдпула» Райаном Рейнольдсом крупнейшую сделку в истории супергеройской франшизы. Предполагается, что речь идет об участии актера как минимум в десяти проектах популярной киновселенной.

Цифра о возможном количестве фильмов основана на самых продолжительных контрактах студии: Сэмюэл Л. Джексон и Себастиан Стэн подписались на девять проектов каждый.

Данная информация — лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием, представителями Marvel или актера.

После слияния с Disney права на Дэдпула перешли к Marvel, но какая-либо официальная информация о будущем персонажа отсутствует. Рейнольдс в декабре 2019 года заявил, что разрабатывает продолжение вместе с командой первых двух частей. Файги ранее признался, что они не планируют менять персонажа, но в сети также появились слухи, что марвеловский Дэдпул будет отличаться от Дэдпула Fox. Впоследствии источники утверждали, что героя представят в одном из фильмов франшизы в 2021 году.

«Дэдпул», «Дэдпул 2» и другие фильмы по комиксам Marvel вы прямо сейчас можете посмотреть в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

Источник: The Direct

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