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Видео со съемок «Миссия: невыполнима 7»: Том Круз и Хейли Этвелл катаются на крыше поезда

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В сети появилось новое видео со съемочной площадки боевика «Миссия: невыполнима 7» в Норвегии. На камеру удалось поймать, как режиссер Кристофер МакКуорри и Том Круз готовятся к съемкам экшен-сцены на крыше поезда. Вместе с актером и постановщиком поездкой наслаждаются Хейли Этвелл и съемочная группа.

Собственное видео с площадки в Instagram опубликовала и Этвелл. «Привет всем, не сразу вас заметила. Вот Норвегия во всем ее великолепии. Да, я стою на крыше поезда», — написала актриса под постом о съемках.

МакКуорри работает над седьмым и восьмым фильмами параллельно. Какие-либо подробности сюжетов продолжения не раскрываются. Вместе с ветеранами экшен-франшизы в новых фильмах на экране появятся Этвелл, Пом Клементьефф и Шей Уигэм. Неизвестно, кого они сыграют.

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