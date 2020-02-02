«Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 8 апреля 2021 года. Посмотрите новый трейлер!

На Comic Con Russia состоялась презентация российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор». Фильм представили продюсеры Роман Котков и Артем Габрелянов, режиссер Олег Трофим и актерский состав в лице Тихона Жизневского, Любови Аксеновой и других. Они показали новый трейлер картины и персонажные постеры, а также объявили дату премьеры — 8 апреля 2021 года.
«Майор Гром: Чумной Доктор» — фильм о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга. Верный поборник правопорядка, он обладает пробивным характером, аналитическим складом ума и неподкупностью и всегда идет до конца, настигая преступника. Все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.
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