На КиноПоиск HD выйдет анимационный сериал «Киберслав»

На фестивале Comic Con Russia Online КиноПоиск HD анонсировал новый оригинальный проект — мультсериал «Киберслав». Над ним работают продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрий Яковенко («Смешарики»).

События «Киберслава» развернутся во времена Древней Руси, где есть современные технологии: от кибернетических имплантатов и плазменного оружия до экзоскелетов и гигантских роботов. По сюжету главный герой, богатырь-полукровка по имени Киберслав, попытается распутать жестокое преступление, чтобы узнать, кому помешала княжеская семья: озлобленному люду или нечисти, заполонившей местные леса.

«Киберслав» будет нарисован в стилистике славянского киберпанка. Сейчас Яковенко и Дмитриев заняты написанием сценария сериала.

Впервые «Киберслав» был анонсирован в 2018 году. Над ним работает независимая студия Evil Pirate.

Кроме того, на Comic Con Russia КиноПоиск объявил о запуске конкурса-лаборатории взрослых анимационных сериалов riki.lab. Его проведут совместно с группой компаний «Рики». Конкурс на лучшие проекты мультипликационных сериалов для подростковой и взрослой аудитории стартует 15 октября. В рамках riki.lab состоятся мастер-классы и интенсивы ведущих российских аниматоров. Подробности о конкурсе — на сайте группы компаний «Рики».

Также ведущие презентации Руслан Габидуллин и Ольга Кравцова рассказали , что фэнтези BBC Studios «Стража» выйдет в онлайн-кинотеатре в январе 2021 года. Сериал снят по мотивам книг Терри Пратчетта о городской страже Анк-Морпорка из серии «Плоский мир».