Премьеру «Форсажа 9» отложили на два месяца

Universal повторно перенесла премьеру «Форсажа 9». Теперь фильм появится в кинотеатрах почти на два месяца позже — 28 мая вместо 2 апреля 2021 года.

Студия объявила о своем решении через несколько часов после того, как MGM перенесла на 2 апреля «Не время умирать», который должен был выйти в ноябре этого года.

Universal уже второй раз меняет дату релиза «Форсажа 9». Изначально ленту хотели выпустить 20 мая 2020 года, но студия отказалась от прежних планов из-за пандемии коронавируса.

Девятую часть франшизы снял Джастин Лин («Форсаж 5», «Стартрек: Бесконечность»). Кроме героев Вина Дизеля и Мишель Родригес, в продолжении вернутся знакомые персонажи Натали Эммануэль, Хелен Миррен, Джорданы Брюстер, Тайриза Гибсона, Лудакриса и злодейка в исполнении Шарлиз Терон. Вместе с ними на экране появятся новые герои в исполнении Майкла Рукера, Джона Сины и Анны Савай.

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