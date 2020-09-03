«Не время умирать» перенесли на весну 2021 года

MGM снова перенесла премьеру «Не время умирать». Теперь 25-й фильм о Джеймсе Бонде выйдет 2 апреля 2021 года вместо 20 ноября 2020-го.

Решение студии связано с пандемией коронавируса, из-за которой кинотеатры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, крупнейших кинорынков США, все еще не работают. Продюсеры фильма Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи хотят, чтобы его посмотрело в кино как можно больше зрителей.

Это уже второй перенос «Не время умирать». Впервые релиз отложили в начале марта, сразу после усиления пандемии. Позже стало известно, что из-за переноса MGM понесет убытки в размере 30-50 млн долларов.

«Не время умирать» — последний фильм с Дэниэлом Крэйгом в роли Джеймса Бонда. По сюжету 007 временно оставляет службу и отправляется на Ямайку. Отпуск прерывает его старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ, который просит Бонда о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем ожидалось, и 007 попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

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