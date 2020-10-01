КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой года. На втором месте Анджелина Джоли

Обсудить0

Журнал Forbes назвал десятку самых высокооплачиваемых актрис года. Издание учитывало доходы за 12 месяцев, по июнь 2020-го. Согласно рейтингу, его участницы в сумме заработали 254 млн долларов — на 20% меньше, чем в 2019-м.

В топ этого года попало несколько звезд малых экранов. Это связано с тем, многие актрисы не получили прокатные бонусы, поскольку их фильмы еще не вышли в кино из-за пандемии. В списке 2020 года только две участницы заработали большую часть денег в кино. Это Анджелина Джоли (второе место), которая снялась в «Вечных» Marvel, и Эмили Блант (шестое место), сыгравшая в сиквеле «Тихого места» и «Круизе по джунглям»

Первую строчку заняла София Вергара, звезда ситкома «Американская семейка», который завершился весной. Ее годовой доход составил 43 млн долларов. На третьем месте Галь Гадот с заработком в 31,5 млн долларов. 20 миллионов из них актриса получила за боевик Netflix «Красное уведомление»Мелисса Маккарти (пятое место, 25 млн долларов) сыграла в двух фильмах стриминг-сервисов — «Искусственном интеллекте» HBO Max и «Громовой силе» Netflix.

Полный список выглядит так:

Скарлетт Йоханссон, которая возглавила прошлогодний список, в топ не попала. Forbes пишет, что доход актрисы по сравнению с 2019-м упал на 40 млн долларов. Вероятно, это связано с переносом «Черной Вдовы», которую отложили на 2021 год.

В августе Forbes назвал десятку самых высокооплачиваемых актеров 2020-го. Первую строчку второй год подряд занял Дуэйн Джонсон — его доход оценили в 87,5 млн долларов.

Источник: Forbes

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Не время умирать» перенесли на весну 2021 года

«Не время умирать» перенесли на весну 2021 года

Вчера2
Трейлер «Ведьм» Роберта Земекиса: Энн Хэтэуэй колдует и ненавидит детей

Трейлер «Ведьм» Роберта Земекиса: Энн Хэтэуэй колдует и ненавидит детей

Вчера10
В Twitter призывают запретить «Бората». Комедию обвиняют в неуважении к Казахстану

В Twitter призывают запретить «Бората». Комедию обвиняют в неуважении к Казахстану

Вчера19
«Беспринципные», «Хандра» и «#трудовыебудни»: 11 премьер октября на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Беспринципные», «Хандра» и «#трудовыебудни»: 11 премьер октября на КиноПоиск HD

Вчера0

Главное сегодня

Энциклопедия сериалов DC. От «Флэша» и «Стрелы» до «Рокового патруля»

Вчера2
Энциклопедия сериалов DC. От «Флэша» и «Стрелы» до «Рокового патруля»
«Беспринципные», «Хандра» и «#трудовыебудни»: 11 премьер октября на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Беспринципные», «Хандра» и «#трудовыебудни»: 11 премьер октября на КиноПоиск HD

Вчера0
«Не время умирать» перенесли на весну 2021 года

«Не время умирать» перенесли на весну 2021 года

Вчера2
Почему «Скотт Пилигрим» стал культовым и устарел ли он за 10 лет
Через вселенные

ПодкастПочему «Скотт Пилигрим» стал культовым и устарел ли он за 10 лет

1 октября6
София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой года. На втором месте Анджелина Джоли

София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой года. На втором месте Анджелина Джоли

Вчера4
Трейлер «Ведьм» Роберта Земекиса: Энн Хэтэуэй колдует и ненавидит детей

Трейлер «Ведьм» Роберта Земекиса: Энн Хэтэуэй колдует и ненавидит детей

Вчера10
Слух дня: Netflix хочет сделать еще один спин-офф «Ведьмака». На этот раз о волшебниках

Слух дня: Netflix хочет сделать еще один спин-офф «Ведьмака». На этот раз о волшебниках

Вчера4
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт