София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой года. На втором месте Анджелина Джоли

Журнал Forbes назвал десятку самых высокооплачиваемых актрис года. Издание учитывало доходы за 12 месяцев, по июнь 2020-го. Согласно рейтингу, его участницы в сумме заработали 254 млн долларов — на 20% меньше, чем в 2019-м.

В топ этого года попало несколько звезд малых экранов. Это связано с тем, многие актрисы не получили прокатные бонусы, поскольку их фильмы еще не вышли в кино из-за пандемии. В списке 2020 года только две участницы заработали большую часть денег в кино. Это Анджелина Джоли (второе место), которая снялась в «Вечных» Marvel, и Эмили Блант (шестое место), сыгравшая в сиквеле «Тихого места» и «Круизе по джунглям».

Первую строчку заняла София Вергара, звезда ситкома «Американская семейка», который завершился весной. Ее годовой доход составил 43 млн долларов. На третьем месте Галь Гадот с заработком в 31,5 млн долларов. 20 миллионов из них актриса получила за боевик Netflix «Красное уведомление». Мелисса Маккарти (пятое место, 25 млн долларов) сыграла в двух фильмах стриминг-сервисов — «Искусственном интеллекте» HBO Max и «Громовой силе» Netflix.

Полный список выглядит так:

Скарлетт Йоханссон, которая возглавила прошлогодний список, в топ не попала. Forbes пишет, что доход актрисы по сравнению с 2019-м упал на 40 млн долларов. Вероятно, это связано с переносом «Черной Вдовы», которую отложили на 2021 год.

В августе Forbes назвал десятку самых высокооплачиваемых актеров 2020-го. Первую строчку второй год подряд занял Дуэйн Джонсон — его доход оценили в 87,5 млн долларов.