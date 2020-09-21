Трейлер «Ведьм» Роберта Земекиса: Энн Хэтэуэй колдует и ненавидит детей

Оригинальный трейлер:

В 1989 году вышла экранизация романа Роальда Даля «Ведьмы» с главной злодейкой в исполнении Анжелики Хьюстон. Теперь за приключенческую историю взялся Роберт Земекис, который пригласил на роль верховной ведьмы Энн Хэтэуэй. Вместе с ней на экране появятся Октавия Спенсер и Стэнли Туччи.

Действие картины разворачивается в мире настоящих ведьм, живущих среди обычных людей. Семилетний мальчик, наученный мудрой бабушкой, давно знает, как распознавать ведьминские повадки и избегать нежеланных встреч, ведь для ведьмы нет ничего слаще, чем смерть ребенка. Но все его познания оказываются бесполезными, когда он неожиданно сталкивается с Величайшей Самой Главной Ведьмой Всех Времен.

«Ведьмы» выйдут на HBO Max 22 октября.