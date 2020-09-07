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Слух дня: Netflix хочет сделать еще один спин-офф «Ведьмака». На этот раз о волшебниках

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Согласно инсайдеру Дэниэлу Ричману, стрим-сервис Netflix рассматривает возможность запустить производство третьего спин-оффа сериала «Ведьмак». Утверждается, что, кроме мультфильма «Ведьмак: Кошмар волка» и приквела «Кровавое происхождение», стриминг-гигант хочет расширить мир сериала отдельным проектом о волшебниках и магах.

Отмечается, что Netflix пока лишь обдумывает идею приквела, и речь не идет о запуске проекта в производство. Важно также помнить, что данная информация — лишь слух, не подтвержденный стрим-сервисом или крупными изданиями.

Сейчас в производстве находится второй сезон «Ведьмака», съемки которого возобновились в августе. Дата выхода продолжения неизвестна, но ожидается, что шоу вернется на экраны в 2021 году. Согласно информации с сайта Гильдии сценаристов, сериал уже продлен на третий сезон, но официально об этом пока не сообщалось.

О том, каким получился сериал «Ведьмак», КиноПоиск рассказывал здесь и в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

Чтобы не пропустить дату выхода продолжения, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Redanian Intelligence

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