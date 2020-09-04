8 лучших трейлеров недели: «Вампиры в Бронксе», «Глубже!» и сиквел «Бората»

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«Борат: Последующий кинофильм»

Спустя 14 лет казахский журналист Борат Сагдиев возвращается на экраны, чтобы с новой силой издеваться над американцами, их взглядами и предубеждениями. Только теперь из-за популярности первого фильма Борат сам стал звездой и в продолжении вынужден прибегнуть к маскировке.

«Вампиры в Бронксе»

Черная комедия Netflix об ужасах джентрификации, когда старые районы начинают заселять богатые люди, облагораживая их, из-за чего местное население больше не может позволить себе жилье. Здесь за изменения отвечают вампиры, которые намерены превратить Бронкс в один большой буфет. Противостоят им четыре подростка, которые намерены остановить кровопийц.

«Глубже!»

Комедия о том, как один человек способен раскачать застоявшуюся индустрию. В данном случае индустрию порно. Режиссер Роман Петрович, большой поклонник русского психологического театра, никак не может найти свое место в современном мире. Все меняется, когда однокурсник предлагает ему подработку — снимать порно. Денег у Романа Петровича нет настолько, что он соглашается, но к задаче подходит со всей присущей ему глубиной. В итоге о нем и его порно начинают говорить все, и нового режиссера замечают на самом высоком уровне. Умение глубже смотреть на вещи оказывается необходимым на федеральном телевидении и отлично встраивается в идеологию всей страны.

«Его дом»

Тепло принятая на кинофестивале «Сандэнс» картина об ужасах миграции и не только. Бежав от войны в Судане, молодая пара пытается обосноваться в Великобритании. Их новый дом — сплошная катастрофа. Мало того что там полно противных насекомых и царит антисанитария, так новые жильцы еще и слышат странные звуки в стенах и под полом, как будто к ним приближается нечто зловещее. Что страшнее — реальные военные действия или потусторонние ужасы?

«Заклинание»

Камерный хоррор и снова на модную тему столкновения афроамериканцев с неведомым. Житель Нью-Йорка выживает в автокатастрофе и оказывается с серьезными травмами в отрезанной от цивилизации деревушке где-то в горах Аппалачи. Его выхаживает местная знахарка, но ситуация все больше напоминает аналогичную из знаменитого триллера «Мизери», и спасительница злоупотребляет черной магией. Не в первый раз обыгрывается тема страха городского человека перед ужасами деревенской жизни, но в этот раз в новой обертке.

«Минари»

Триумфатор последнего «Сандэнса» — картина, выигравшая призы в двух основных категориях. Действие происходит в 1980-х годах в Арканзасе, куда приезжает семья иммигрантов из Южной Кореи, уже 10 лет скитающаяся по Америке. Рассказ ведется от лица младшего сына семейства, родившегося уже в Штатах. Ребенок не воспринимает выпадающие на долю семьи трудности как нечто ужасное, что, как отмечают критики, придает картине неповторимый шарм и легкость.

«Плохие волосы»

Еще один фильм ужасов про афроамериканцев и их этническую идентичность, практически джей-хоррор в комедийном ретроключе. В конце 1980-х черная девушка ради карьеры на телевидении решает исправить свою «неправильную» прическу и вместо жестких неуправляемых кудряшек заполучает прямые послушные волосы. Но новая шевелюра притворяется послушной только первое время: у наращенных волос оказываются темное прошлое и мрачные намерения. Премьера картины состоялась на кинофестивале «Сандэнс».

«Ударная волна 2»

Сиквел в меру удачного гонконгского боевика о буднях саперов и подрывников. И снова героям придется противостоять загадочным террористам, устраивающим взрывы по всему городу — вариантов поведения злодеев в данном поджанре немного. После событий первой части главный гонконгский специалист по взрывам выходит из комы. Лучший друг и бывшая девушка рассказывают ему о произошедшем в его отсутствие, но их версии сильно разнятся. Ожидать серьезной интриги от сюжета не стоит, ведь не так часто мировой кинематограф балует нас сюжетами о взрывниках.