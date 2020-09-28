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Концепт-арты «Мстители: Финал»: Встреча с Таносом и Капитан Америка с молотом

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Райан Мейнердинг, автор концептов большинства фильмов киновселенной Marvel, опубликовал в Instagram несколько ранних иллюстраций для сцен из «Мстители: Финал». Мейнердинг показал набросок драки Капитана Америка с самим собой и против Таноса, альтернативную версию появления Человека-паука вместе с Железным человеком, а также неиспользованную сцену прибытия Таноса на Вормир, где с ним столкнулись Черная Вдова и Соколиный Глаз.

«Грубый набросок ключевого кадра с Черной Вдовой и Соколиным Глазом на Вормире, куда прибывает Танос, — написал Мейнердинг. — Этого момента не было в фильме, но иногда нас просят попробовать что-нибудь нарисовать, чтобы создатели фильма смогли визуализировать и оценить этот момент».

Заключительная часть «саги бесконечности» киновселенной Marvel, «Финал», стала самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции) и самым прибыльным фильмом 2019 года. Общие сборы картины составили 2,79 млрд долларов. Блокбастер также стал невероятно успешным в России, заняв второе место в списке самых кассовых проектов отечественного проката.

«Мстители: Финал» и другие фильмы Marvel вы прямо сейчас можете посмотреть в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

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