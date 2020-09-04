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Мэшап дня: Художник скрещивает разных персонажей. Сквидварда с Пиноккио. Йоду с Марио

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Иллюстратор Дино Томич публикует в своем Instagram разнообразные мэшапы персонажей в самых необычных сочетаниях. Его стараниями на свет появилась смесь из Бендера («Футурама») и Джонни Браво («Джонни Браво»), Джинни («Аладдин») и рыбки Дори («В поисках Немо»), Шрека и Попая. Каждому мэшапу Томич придумывает соответствующее новое имя.

Кроме этого, художник скрещивает диснеевских принцесс с главными злодеями их мультфильмов.

С остальными работами художника можно ознакомиться в Instagram.

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