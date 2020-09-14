Шайа ЛаБафу предъявили обвинения в хулиганстве и мелкой краже

Прокуратура Лос-Анджелеса обвиняет звезду «Трансформеров» Шайа ЛаБафа в мелком хулиганстве и мелкой краже в связи с инцидентом, который произошел в июне. 34-летний актер подрался с человеком по имени Тайлер Мерфи и забрал его шляпу, говорится в уголовном иске, полученном Associated Press в четверг от прокурора города.

Обвинения были предъявлены 24 сентября. Представители актера пока никак не прокомментировали представленную информацию.

У ЛаБафа уже было несколько стычек с законом. В июне 2014 года его арестовали в Нью-Йорке и впоследствии предъявили обвинения в хулиганстве, домогательствах и преступном посягательстве. Летом 2017-го его задержали в центре Саванны, штат Джорджия, за хулиганство, пьянство в публичном месте и создание препятствий движению.

5 ноября российские зрители смогут увидеть ЛаБафа в криминальном триллере Дэвида Эйра «Выбивая долги».

Источник: THR

Фото: Getty Images