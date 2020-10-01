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Голый Хью Джекман снялся в рекламе обуви. Райан Рейнольдс не остался в стороне

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Хью Джекман опубликовал в Twitter рекламный ролик обуви R. M. Williams со своим участием. В видео актер сидит голый перед представителем компании. Тот пытается донести до него мысль: условие контракта «носить только ботинки R. M. Williams» распространяется лишь на обувь, а не на всю одежду. Джекман его не слышит, продолжая (с раздвинутыми ногами) восхвалять ботинки к вящему дискомфорту собеседника. В финале актер приходит в восторг от кресла, отмечая, что у R. M. Williams все чрезвычайно удобное.

Видео не смог проигнорировать Райан Рейнольдс, с которым Джекман уже много лет ведет шуточную войну. Под постом с рекламным роликом звезда «Дэдпула» задалась простым вопросом: откуда Джекман взял кресло?

«Это что, кресло из моего офиса?»

В середине сентября Рейнольдс и Джекман вместе поработали над рекламой кофейной компании последнего. В ролике, который озвучил Рейнольдс, Джекман ходит утром в плохом настроении, пока не выпьет кофе Laughing Man.

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