Джейми Фокс снова сыграет Электро. Он появится в «Человеке-пауке 3» с Томом Холландом

Джейми Фокс может вновь исполнить роль Электро. Как сообщает The Hollywood Reporter, актер находится на финальной стадии переговоров о своем участии в третьей части «Человека-паука» с Томом Холландом.

Ранее Фокс играл Электро в фильме «Человек-паук: Высокое напряжение», события которого происходят в другой вслеленной. По всей видимости, его появление в картине с Холландом объяснят с помощью концепции мультивселенной, по которой несколько миров существуют параллельно. В прошлогоднем сиквеле «Человек-паук: Вдали от дома» Дж. К. Симмонс так же вернулся к роли Дж. Дж. Джеймсона, которого играл в другой франшизе — с Тоби Магуайром.

«Высокое напряжение» вышло в 2014 году и получило противоречивые отзывы от критиков и зрителей. В итоге Sony закрыла франшизу с Эндрю Гарфилдом в роли Человека-паука и вместе с Marvel Studios запустила серию с Холландом.

Подробностей сюжета третьей части пока нет. Известно, что ее снимет Джон Уоттс, режиссер первых двух картин, а основной актерский состав в лице Холланда, Марисы Томей, Зендеи, Джейкоба Баталона и Тони Револори вернется к свои ролям.

У нового «Человека-паука» пока нет официального названия. Фильм должен выйти 5 ноября 2021 года, но релиз могут отложить, если съемки перенесут из-за пандемии. Сейчас они запланированы на эту осень.