Кайл МакЛоклен, перевал Дятлова и белорусское кино: Чего ждать от Comic Con Russia Online

3 и 4 октября состоится фестиваль поп-культуры Comic Con Russia, который в этом году пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса. Все презентации будут транслироваться в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».

На Comic Con Russia Online расскажут про российские сериалы, среди которых — «Топи» Дмитрия Глуховского, новинка канала «2х2» и проект ТНТ о гибели тургруппы Дятлова. Кроме того, гостями виртуальных панелей станут актеры Дэйв Франко, Кайл МакЛоклен и звезда «Сверхъестественного» Александр Кэлверт.

Мы изучили расписание и выбрали самое интересное.

3 октября, суббота

12:00–12:40. Открытая запись подкаста КиноПоиска «Через вселенные»

Журналист Василий Сонькин и совладелец магазина «Чук и Гик» Иван Чернявский проведут открытую запись подкаста КиноПоиска «Через вселенные». Тема беседы — «Как фанаты меняют кино и комиксы». На примере комикса «Бэтмен. Смерть в семье» и истории вокруг «Лиги Справедливости» Зака Снайдера ведущие попробуют разобраться, как читатели и зрители могут изменить судьбу любимого произведения и нужно ли это делать.

13:00–13:30. Презентация фильма «Кольская сверхглубокая»

«Кольская сверхглубокая» — мистический триллер, который рассскажет о спуске группы людей в самую глубокую скважину планеты. По сюжету в 1984 году там были записаны странные звуки, похожие на крики тысяч людей. После этого объект закрыли. Небольшая исследовательская группа отправляется под землю в надежде узнать, какую тайну скрывает Кольская сверхглубокая. В ней герои узнают про угрозу, которая может уничтожить все человечество.

В презентации примут участие продюсер и соавтор сценария Сергей Торчилин, а также исполнители главных ролей Милена Радулович и Никита Дювбанов. Они расскажут про съемки, ответят на вопросы зрителей и представят эксклюзивные материалы.

14:00–14:30. Q&A-сессия с Александром Кэлвертом

Александр Кэлверт — канадский актер, известный по сериалу «Сверхъестественное». Он дебютировал в шоу в 12-м сезоне и с тех пор играет Джека Клайна, сына Люцифера. 3 октября Кэлверт в прямом эфире ответит на вопросы фанатов — их можно заранее оставить в комментариях в официальном сообществе Comic Con Russia в VK.

15:00–15:30. Q&A-сессия по сериалу «Чики»

Отдельная презентация будет посвящена «Чикам» — летней новинке сервиса more.tv о молодых девушках, которые решают завязать с секс-работой и открыть фитнес-клуб. Сериал обсудят режиссер Эдуард Оганесян и актриса Ирина Носова, которая сыграла Свету.

17:00–17:20. Кайл МакЛоклен представляет фильм «Капоне. Лицо со шрамом»

«Капоне. Лицо со шрамом» — криминальная драма Джоша Транка, режиссера «Фантастической четверки», о последних днях жизни знаменитого чикагского гангстера (его сыграл неузнаваемый Том Харди). Кайл МакЛоклен, который исполнил роль его врача, доктора Карлока, пообщается со зрителями во время трансляции. Оставить вопрос для звезды «Твин Пикс» также можно в соцстеях Comic Con Russia.

Кадр из фильма «Капоне. Лицо со шрамом»

18:00–18:20. Презентация мультсериала «Последние дни треша»

«Последние дни треша» — первый интерактивный мультсериал канала «2х2», в котором зрители смогут влиять на ход событий. Проект описывают как роуд-муви, которое обращается к проблемам экологии на примере истории о переработке мусора. Другие детали расскажут на презентации 3 октября.

19:20–19:50. Презентация сериалов КиноПоиск HD

3 октября КиноПоиск HD анонсирует новые проекты, а также расскажет о сериалах по комиксам DC из своей библиотеки — «Готэме», «Супергёрл», «Юной Лиге справедливости», «Стреле» и «Флэше». Трансляцию проведут основатели релиз-группы «Кубик в кубе» Руслан Габидуллин и Ольга Кравцова.

19:50–20:20. Презентация фильма «Охотник на монстров»

«Охотник на монстров» — боевик по мотивам одноименной видеоигры про лейтенанта Артемис, которая вместе с солдатами элитного отряда попадает в мир опасных существ. Фильм снял Пол У. С. Андерсон, а главную роль исполнила его супруга Милла Йовович. Ранее они работали вместе над несколькими частями франшизы «Обитель зла». Пара представит «Охотника на монстров» 3 октября и ответит на вопросы зрителей (их можно оставить здесь).

19:55–20:28. Презентация хоррора «Первая ведьма»

«Первая ведьма» — по-своему уникальное кино. Хоррор братьев Бретта и Дрю Т. Пирсов вышел в США весной в разгар пандемии и сохранял лидерство в прокате в течение шести недель. В последний раз такая выдержка была у «Аватара». Главный герой фильма — мятежный подросток Билли, который после расставания родителей приезжает на лето к отцу в приморский городок. Однажды их соседи приносят после лесной прогулки древнее зло, которое начинает охотиться на местных детей.

На Comic Con Russia зрители увидят обращение режиссеров, новый отрывок и трейлер, а также смогут поучаствовать в розыгрыше билетов на фильм.

4 октября, воскресенье

12:00–12:20. Презентация телепремьер канала «2х2»

Вторая презентация «2х2» будет посвящена двум мультсериалам — второму сезону «Нигдегорода» и новинке «Стая 2».

«Нигдегород» — история о герое по имени Новичок и его друзьях из странного городка, где обитают загадочные существа и происходят необъяснимые явления. На презентации создатели раскроют детали новых серий.

«Стая 2» расскажет о Максе, сотруднике маркетингового отдела российской команды супергероев. Он умеет принимать внешность любого человека и мечтает войти супергеройский отряд, но ему отказывают. 4 октября сериал представит специальный гость, чье имя держится в секрете.

13:30–14:00. Презентация второго сезона сериала «Трудные подростки»

Кадр из сериала «Трудные подростки»

«Трудные подростки» — еще один проект сервиса more.tv. По сюжету некогда популярный футболист Антон Ковалев выходит из тюрьмы, где провел два года за пьяный дебош. Репутация сбитого летчика не позволяет ему найти престижную работу. В итоге Ковалев устраивается в центр для трудных подростков и начинает готовить воспитанников к местной олимпиаде.

О втором сезоне, в котором Ковалев попытается собрать футбольную команду, расскажут исполнители главных ролей Никита Волков, Владимир Гарцунов, Алёна Швиденкова, Анастасия Крылова и Сергей Новосад.

14:00–14:15. Презентация фильма «Спайс бойз»

«Спайс бойз» — белорусский триллер с налетом черной комедии. По сюжету Василиса приезжает в родной городок на свадьбу к подруге и попадает на мальчишник ее жениха. На вечеринке парни употребляют спайс. Их сознание медленно вязнет в потоке безумных галлюцинаций, а мир вокруг превращается в кровавый хаос.

На презентации фильм представит режиссер и сценарист Владимир Зинкевич. Он расскажет о съемках и покажет эксклюзивный отрывок.

14:30–15:00. Презентация фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

«Майор Гром: Чумной Доктор» основан на комиксах издательства Bubble. В центре истории — майор полиции Санкт-Петербурга, который обладает пробивным характером и аналитическим складом ума. Он неподкупен и всегда идет до конца в поимке преступников. В фильме он столкнется с Чумным Доктором — человеком в маске, который убивает тех, кто уходит от наказания за счет денег и своего статуса в обществе.

В презентации поучаствуют продюсер картины Артем Габрелянов, режиссер Олег Трофим, а также актеры Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарев. Они обсудят картину и представят эксклюзивные материалы.

17:00–17:20. Презентация сериала Дмитрия Глуховского «Топи»

«Топи» — мистический триллер по сценарию Дмитрия Глуховского, автора «Текста» и «Метро 2033», и его первый сериальный проект. В центре истории — пять молодых москвичей, которые приезжают в загадочный монастырь в надежде найти там помощь и ответы на свои вопросы. Героев ждет встреча с их глубинными страхами, которую они рискуют не пережить.

Глуховский лично представит сериал на Comic Con Russia и пообщается со зрителями.

19:20–19:50. Дэйв Франко представляет фильм «Кто не спрятался»

Дэйв Франко расскажет на Comic Con Russia про триллер «Кто не спрятался», свой режиссерский дебют, в котором играют его супруга Элисон Бри и звезда сериала «Легион» Дэн Стивенс. Главные герои — две молодые пары, которые приезжают отдохнуть в загородный дом, не подозревая, что в каждой комнате установлены камеры и что их секреты скоро станут явью. Оставить вопрос для Франко можно здесь.

19:50–20:50. Презентация сериала «Перевал Дятлова»

Новый сериал ТНТ основан на истории группы туристов, погибших в 1959 году во время лыжного похода по Северному Уралу. Трагедию признали несчастным случаем, но, поскольку точной информации о ней не было, происшествие обросло множеством теорий. Объяснить причины смерти девяти студентов пытаются по сей день.

Над «Перевалом Дятлова» работали режиссеры и продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович и сценарист Илья Куликов. Они изучили дневники студентов и материалы расследования их гибели.

Фото: Getty Images