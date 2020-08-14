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Уэс Андерсон, Зак Снайдер и другие кинематографисты призвали Конгресс США поддержать кинотеатры

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Десятки кинематографистов вместе с Национальной ассоциацией владельцев кинотеатров, Гильдией режиссеров и Американской киноассоциацией обратились к Конгрессу США с просьбой поддержать кинотеатры, пострадавшие из-за пандемии коронавируса. В защиту кинозалов выступили Клинт Иствуд, Райан Джонсон, Зак Снайдер, Стив МакКуин, Джеймс Кэмерон и многие другие.

«Кинотеатры — важная отрасль, представляющая лучшее, что могут предложить американские таланты и творчество, — говорится в письме, направленном в конгресс. — Но сейчас мы опасаемся за их будущее. Наша страна не может позволить себе потерять социальную, экономическую и культурную ценность, которую обеспечивают кинотеатры. Опыт просмотра фильмов играет важную роль в жизни Америки. Кинотеатры — великие объединители, где самые талантливые рассказчики нашей страны демонстрируют свои кинематографические достижения».

В документе отмечается, что многие кинотеатры могут не пережить пандемию и будут вынуждены прекратить работу.

«Кинотеатры дают миллионы рабочих мест в производстве и прокате фильмов, а также бесчисленное количество других рабочих мест в близлежащих ресторанах и магазинах, которые полагаются на кинотеатры для пешеходов, — говорится в письме. — Кинотеатры также являются лидерами по трудоустройству недостаточно представленных групп, включая людей с ограниченными возможностями, пожилых и тех, кто ранее нигде не работал».

Письмо подписали:

Источник: THR

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